Jueces y fiscales claman contra "la selección ideológica" que plantea el Gobierno

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

Varias decenas de jueces y fiscales, a los que también se sumaron otros operadores jurídicos, así como un grupo de ciudadanos, se concentraron a las puertas de los juzgados de la avenida de Reyes Católicos para clamar contra los proyectos para modificar el acceso a las carreras judicial y fiscal y el anteproyecto de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal porque suponen una "selección ideológica" de los futuros profesionales.

Jueces y fiscales de Burgos se unieron a los paros convocados en toda España por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente FJI), Asociación de Fiscales (AF), y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) para mostrar su rechazo a la "amenaza" que suponen estas iniciativas legislativas.

El fiscal Alberto José Cuevas fue el encargado de leer el manifiesto en el que se critica que se quiera modificar por "la vía de urgencia" el acceso a las carreras judicial y fiscal. Proyecto que "no responde a demanda social ninguna". Tras recibir un informe técnico "muy crítico" por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se trata de una reforma legal que va a "rebajar la excelencia de conocimientos en el acceso a las carreras judicial y fiscal, eliminando contenido esencial para nuestra formación e introduciendo pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración".

En el manifiesto se señala que además se quiere "meter la política dentro del órgano que debe velar por la ética de los jueces" al pretender crear un centro de preparación de opositores "dependiente directamente del Gobierno". Se quiere modificar la base de las carreras judicial y fiscal "convirtiendo en jueces y fiscales a 1.300 jueces y fiscales sustitutos, sin pruebas que midan su actitud para ello". Lo que iría también "contra de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, con grave perjuicio de las promociones más jóvenes y de los miles de opositores que están sacrificando para alcanzar su sueño de ser juez o fiscal".

Respecto al anteproyecto de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, "se quiere aumentar las competencias del fiscal general del Estado, quien, como jefe de todos los fiscales, también de los futuros fiscales de instrucción que quieren crearse, seguirá nombrándose por el Gobierno sin ningún tipo de filtro previo".

Se trata de una serie de reformas enmarcadas "en un ambiente de continuo ataque al poder judicial y de descrédito de la Fiscalía, con declaraciones políticas que deslegitiman las resoluciones judiciales que molestan, que tratan al Ministerio Fiscal como un apéndice del Gobierno y que, por todo ello, minan la confianza de los ciudadanos en su justicia".

Son reformas que buscan un "poder judicial con minúscula", por lo que este paro es una manera de pedir que se paralicen dichas reformas, ya que, de no ser así, "no descartamos la adopción de medidas de conflicto más intensas como pudiera ser la huelga".