Dos detenidos en Burgos por agredir a policías locales

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos

Agentes de la Policía Local han detenido a tres hombres de 37, 24 y 19 años, como presuntos autores de dos delitos de atentado y otro de quebranto de una orden de alejamiento.

La primera detención tuvo lugar la madrugada del lunes 9 de junio. Los agentes recibieron aviso sobre alteración de orden público en un establecimiento de hostelería de la calle Trinidad. Al llegar al lugar, el presunto autor de alteración y daños había huido y se localizó poco después en otro establecimiento de la zona centro. El sujeto está forcejeando con el empleado de otro establecimiento, tras haber sustraído varias botellas de alcohol.

El hombre, de 37 años, insultó y se dirigió a los agentes de forma violenta, por lo que se procedió a su detención.

La segunda tuvo lugar el 8 de junio, también de madrugada. Sobre las 05:35 horas, agentes de la Unidad de Respuesta Rápida de Policía Local observaron a una mujer intentando zafarse de un joven, junto a un establecimiento de ocio de la calle Vitoria. El joven, de 19 años, comenzó a insultar a los agentes, mostrándose cada vez más agresivo y dio una patada a uno de los agentes, intentando huir a continuación.

Varios testigos manifestaron que la pareja había tenido una fuerte discusión en el interior del establecimiento y se procedió a la detención del joven, por presunto delito de atentado contra agentes de la autoridad.

La última detención tuvo lugar el domingo 8 de junio sobre las 21:50 horas en la calle Juan Ramón Jiménez. Un aviso al servicio 112 informa del presunto quebranto de un orden de alejamiento de un hombre, que tenía prohibido acercarse a su expareja a menos de 200 metros.

Los agentes de las Unidades de Respuesta Rápida y Canina se personaron en el lugar y, tras verificar la vigencia de dicha orden de alejamiento dictada por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer Nº1 de Burgos, procedieron a la detención de un joven de 24 años.