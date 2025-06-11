Teresa Viejo defiende en Burgos un liderazgo basado en la curiosidad, el talento y la innovación

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La periodista, escritora y comunicadora Teresa Viejo ha defendido esta mañana en Burgos la necesidad de transformar el estilo de liderazgo empresarial hacia un modelo “generativo”, más humano, participativo y adaptado a entornos complejos. Ha sido durante una nueva edición del ciclo de Desayunos-Coloquio del Observatorio de Gestión del Conocimiento (OGECON), iniciativa conjunta de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE), Ibercaja y la Universidad de Burgos (UBU).

Bajo el título “Liderazgo generativo: crea el futuro antes de que el futuro te reinvente”, Viejo ha compartido con los asistentes las claves de un liderazgo que “co-crea, inspira e impulsa el talento”, alejándose del modelo jerárquico tradicional. “Los líderes del futuro ya no mandan: movilizan. Hacen del aprendizaje y la curiosidad dos palancas estratégicas de transformación”, ha afirmado durante su intervención.

Según el último Informe Gallup, citado en el coloquio, el 64 % de los empleados trabajaría con mayor compromiso si se sintiera valorado por sus líderes. Viejo, presidenta de la Fundación Diversidad y fundadora del Instituto de la Curiosidad, ha reivindicado un nuevo modelo organizativo “donde la innovación nace de la confianza y el talento crece cuando se cultiva”.

Skreeting recibe el Sello OGECON

El acto ha contado también con la entrega del Sello OGECON a la empresa Skreeting, en reconocimiento a su compromiso con la gestión del conocimiento y la formación continua. El distintivo, otorgado por FAE y la UBU desde 2004, con el apoyo financiero de Ibercaja, distingue a las organizaciones que incorporan de forma sistemática buenas prácticas en este ámbito. El sello ha sido recogido por su directora de Recursos Humanos, Sonia Fajardo.

En el acto han intervenido también el presidente de FAE, Miguel Ángel Benavente; el director territorial de Ibercaja en Burgos, La Rioja y Guadalajara, José Ángel Pérez; y el catedrático de Organización de Empresas de la UBU, Miguel Ángel Manzanedo.

“Las empresas que apuestan por el conocimiento y el liderazgo compartido están mejor preparadas para competir y adaptarse. Invertir en liderazgo generativo no es una moda: es una estrategia de futuro”, ha señalado Miguel Ángel Benavente, presidente de FAE.

Según José Ángel Pérez, “el contexto actual está obligando a los líderes a repensar su papel dentro de las organizaciones. Ya no basta con dirigir: es necesario inspirar, fomentar la curiosidad, y, sobre todo, generar entornos de confianza que impulsen el aprendizaje y el desarrollo del talento. Para Ibercaja, somos las persomas que formamos parte de la organización los que hacemos diferencial nuestro modelo de negocio que es empático, humano, comprometido y dinámico y estas características tan especiales en el sector bancario requieren un liderazgo que no se ejerce desde la jerarquía, sino desde el ejemplo, la escucha activa y el acompañamiento”.

La jornada, a la que ha asisitido un centenar de empresas, ha confirmado el papel del Observatorio de Gestión del Conocimiento (OGECON) como punto de encuentro entre el mundo empresarial y el académico para impulsar la transformación organizativa.