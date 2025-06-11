Vox pide una comisión de investigación sobre «el escándalo» de la Foods Trucks

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

El grupo municipal Vox solicitará «en este pleno o, si no se puede, en el siguiente» una comisión de investigación sobre «el escándalo de las Food Truck», señaló el portavoz del grupo, Fernando Martínez Acitores. Para el edil todo huele a «un escándalo en cómo se ha gestionado este contrato y, posiblemente, otros». Y en el punto de mira el trabajador eventual del Partido Popular, Francisco Salvador, sobre quien Vox plantea «si se confirma como ha estado funcionando este trabajador, pedir su cese». Martínez Acitores apuntó a que «hay pruebas de este hecho y tenemos que fiscalizar estas actuaciones sin ánimo de perjudicar a nadie, porque esto entra dentro de nuestros ejes principales al pasar a la oposición, que es el gasto político».

Además para la agrupación municipal es necesario «paralizar todo el proceso de las Food Truck porque parece que aquí no hay trasparencia». Otro punto que buscan analizar los ediles de Vox con esta Comisión de Investigación es investigar como «este trabajador eventual del PP, a quien no he visto nunca en la oficina del Partido Popular municipal de Diego Porcelos, tiene estas capacidades, de dónde viene y por qué trabaja por encima de los propios concejales», señaló.

Vox recordó que el puesto de confianza que realiza Salvador es «un gasto político, cada uno puede actuar como quiera pero este dinero lo pagamos los burgaleses para que luego un trabajador realicen cosas de forma poco transparente y coercitiva que no es como se debe funcionar».