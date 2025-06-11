Una mujer herida tras colisionar con un autobús en el bulevar de Burgos

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Una mujer de 60 años resultó herida este miércoles en Burgos tras sufrir una colisión con un autobús urbano en el Bulevar del Ferrocarril. El siniestro tuvo lugar en la avenida Valencia del Cid en torno a las 19:50 horas.

Según confirman fuentes del 112 a este periódico, ninguno de los pasajeros que viajaban en el bus ha sufrido daños. No en vano, la mujer que conducía el turismo afectado por el choque fue rescatada por los bomberos al quedarse atrapada en su interior, ya que la puerta no abría.

A raíz del impacto, la sexagenaria manifestaba «daños en las costillas». Sin embargo, la primera valoración por parte del personal sanitario determinó que su estado era leve. Por otro lado, el accidente provocó retenciones ante la presencia de los bomberos, el Sacyl y la Policía Local.