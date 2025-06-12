Burgos (con 1.600) fue la tercera provincia de España en la que más rayos impactaron en superficie

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La jornada del miércoles 11 de junio dejó una intensa tormenta en Burgos, que más allá del agua caída durante la tarde dejó una espectacular escena en forma de rayos, relámpagos y truenos.

En el caso de los rayos, la descarga eléctrica que se produce entre la atmósfera y la superficie terrestre o entre dos nubes, Burgos registró 1.600 que impactaron en superficie, lo que hace que fuera la tercera provincia de España en la que más se produjeron, por detrás de Soria, con 1934, y Guadalajara, que superó los 2.150.

Segovia superó los 1.000 rayos con impacto en superficie y Palencia registró 636. En el caso de Valladolid se superó el medio millar, por lo que fueron 5 de las 9 provincias de Castilla y León las que estuvieron entre las que más rayos registraron.