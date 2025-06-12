Roa acogerá la final del trofeo Diputación entre Arcos de la Llana y Mazuelo de Muñó

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El trofeo de fútbol de la Diputación de Burgos celebrará su gran fiesta de cierre de temporada con la disputa de la final entre los equipos de Arcos de la Llana y Mazuelo de Muñó. Partido que se jugará en el campo 'Los Nogales', de Roa, el sábado 14 de junio a las 19.00 horas.

Antes, a las 16.30 horas, se disputará la final B entre Pedrosa del Río Úrbel y Castrillo de Murcia, mientras que el partido por el tercer y cuarto puesto entre Ubierna y Sotopalacios abrirá la jornada a las 11.30 horas.

El presidente de la Diputación, Borja Suárez, junto con el diputado responsable del IDJ, Ángel Carretón, el alcalde de Roa, David Colina, el alcalde de Arcos de la Llana, Francisco Javier Castillo, y la alcaldesa de Mazuelo de Muñó, Susana Pardo, presentaron los detalles de la final del trofeo, una competición que, según destacó Suárez, congrega a más de 1.800 jugadores repartidos en 80 equipos.

Un trofeo que "ya no sólo que está perfectamente consolidado sino que es una de las grandes marcas que tiene el IDJ y que tiene la Diputación Provincial de Burgos" y en el que la institución provincial invierte 198.00 euros. Suárez felicitó a los equipos por "cómo han llevado el trofeo, por cómo han llevado la competición, por cómo han competido". Aunque también puso el acento en los problemas surgidos, "en algún caso intentos de agresión".

Además, quiso hacer un un alegato "en defensa del trabajo de todos los profesionales o no, como son en este caso los árbitros, que también dejan mucho tiempo, que también dejan mucha dedicación para que el trofeo sea una realidad".

El presidente de la Diputación hizo un llamamiento para que el próximo "el deporte sea lo fundamental, para que la competición sea lo fundamental y para que los valores del deporte y de la competición sea también lo fundamental".

El alcalde de Roa destacó que acoger la final era una petición que llevaban tiempo reclamando. "Este año hemos tenido la suerte de que nos ha tocado", indicaba, aunque a la vez lamentaba que no pudiera haber ningún equipo de Roa por la sanción por alineación indebida.