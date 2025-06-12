La empresa Logista restablecerá la red comercial de la recarga de las tarjetas del autobús en Burgos

Los dos puestos para recarga del Bonobús están disponibles en la planta baja de la sede principal del Ayuntamiento de Burgos.SANTI OTERO

La empresa Logista se hará cargo de habilitar de nuevo una red comercial para la recarga de las tarjetas del autobús municipal de Burgos, de acuerdo a la adjudicación a la que se ha dado el visto bueno en la última reunión de la Junta de Gobierno.

El contrato tendrá la duración de un año, tras el fiasco con la empresa Prepay, que debe al Ayuntamiento casi un millón de euros por las recargas realizadas y no abonadas en la cuenta municipal. Desde Movilidad se mantiene la idea de que esta adjudicación sea un contrato puente, mientras se prepara un procedimiento por más tiempo y con diferentes condiciones, como ha explicado el viceportavoz del equipo de Gobierno y vicealcalde, Juan Manuel Manso.

El precio de adjudicación del contrato fue de 113.572 euros, aunque salió a concurso por 137.422 euros, y el plazo para restablecer la red comercial es de 75 días desde que se firmen los documentos, si bien es cierto que la empresa se habría comprometido en reducir los tiempos al máximo. Por tanto, podría ser cuestión de un mes y medio o dos, como apuntan fuentes municipales.

El Ayuntamiento de Burgos, para garantizarse que la nueva firme ingrese el dinero obtenido por las recargas en el tiempo marcado, ha establecido la formalización de un aval bancario por importe de 1,5 millones de euros con la idea de que al primer requerimiento se abonen las cantidades debidas o dar cobertura a posibles incumplimientos.

Manso ha detallado que las comisiones para Logista por venta de tarjetas será de 0,10 euros y de un 4,5% por recarga.

Buzones basuras zona Sur

Por otro lado, durante la Junta de Gobierno se ha acordado ampliar el plazo de ejecución de las obras previstas en el proyecto de ampliación de los buzones de recogida de basura neumática de la zona sur.

La mercantil Envac Iberia S.A., encargada del desarrollo de las obras para construir 8 nuevos puntos de recogida y la creación de 22 buzones, ha solicitado aumentar el plazo en cuatro meses hasta el 19 de octubre de 2025 porque, según las explicaciones del vicealcalde, se ve afectada por las obras que se están desarrollando en una parcela privada que también tiene que conectarse a la red de recogida que va hasta la planta ubicada entre las calles San Pedro y San Felices y Eduardo Ontañón. "No puede continuar la obra hasta que no se terminen las actuaciones que realiza un privado para no tener que romper con posterioridad lo ya hecho", explicó el viceportavoz.