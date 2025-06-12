Las fundaciones Ibercaja y Círculo apoyan a 48 entidades sociales de Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Fundación Ibercaja y Fundación Círculo Burgos han entregado los convenios de colaboración a 48 entidades burgalesas para apoyar los diferentes proyectos sociales que llevan a cabo y con los que se ayudará a 25.000 personas. Las asociaciones seleccionadas forman parte de la vigésima convocatoria nacional de Proyectos Sociales de Fundación Ibercaja, con la que este año se llegará a alrededor de 200.000 personas con apoyo a 315 entidades.

El acto contó con la presencia de los representantes de las asociaciones seleccionadas; Inés González, jefa de Acción Social de Fundación Ibercaja; José Ángel Pérez Álvarez, director territorial de La Rioja, Burgos y Guadalajara y Emilio de Domingo y Laura Sebastián, en representación de Fundación Círculo Burgos.

La entrega de estos convenios de colaboración es una de las acciones que mejor define el compromiso social de Fundación Ibercaja y Fundación Círculo Burgos, con el objetivo de ayudar e impulsar a las entidades sociales, quienes, a través de sus proyectos, trabajan por romper las desigualdades en la sociedad.

Estas ayudas se enmarcan en la colaboración que llevan a cabo Fundación Ibercaja y Fundación Círculo Burgos, con el fin de fortalecer la labor social que cada una de ellas viene desarrollando históricamente.

Los convenios sociales firmados forman parte de una convocatoria más amplia que Fundación Ibercaja realiza a nivel nacional. En esta vigésima edición se ha apoyado a 315 iniciativas de toda España, con las que se consigue llegar a 188.136 personas.

Las ayudas tienen por objeto apoyar proyectos dirigidos a la inserción laboral e integración social de colectivos en situación o riesgo de exclusión social; o dependencia social; iniciativas de orientación y formación destinadas a implementar alternativas innovadoras que afronten el fracaso escolar, con el objeto de tener una educación de calidad, así como aquellos destinados a cubrir necesidades básicas de personas en situación de exclusión. También respalda todo tipo de acciones, actividades, talleres o programas orientados a fomentar el crecimiento personal, el apoyo a los mayores y otros colectivos sociales vulnerables.

Fundación Ibercaja apoya a entidades sociales en toda España

De los 315 proyectos seleccionados en esta edición, 206 se destinan a la atención a necesidades básicas 59 se destinan a inserción laboral y social, y 50 para proyectos educativos para combatir el fracaso escolar. Este reparto supone que un 66% es para cubrir necesidades básicas, 19 % apoya la creación de empleo y un 15% aborda el fracaso escolar.

El compromiso con las personas y su desarrollo conforman la razón de ser de Fundación Ibercaja. Tras 149 años, la base sobre la que se construye toda su labor continúa siendo la acción social, el estar al lado de quienes más lo necesitan, con el firme objetivo de ofrecer una igualdad de derechos y oportunidades a todas las personas.