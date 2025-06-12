Urbanismo compatibilizará la redacción de los pliegos con la actualización de precios del Mercado Norte

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El próximo martes, 17 de junio, se dará por concluida la demolición del Mercado Norte y ya se ha nombrado al representante de la administración local que recepcionará las obras. Este próximo paso ha sido la excusa para comentar los siguientes en la construcción del nuevo edificio que acogerá la plaza de España con el concejal de Urbanismo y vicealcalde, Juan Manuel Manso.

Según indicó, durante la comparecencia tras la Junta de Gobierno, en los próximos meses se compatibilizará en el área que preside los trabajos de actualización del proyecto, encargado en un procedimiento negociado sin publicidad al equipo redactor, con la elaboración de los pliegos. Así, como ya señaló hace unas pocas semanas, confía en sacar las obras a licitación antes de que acabe este 2025, ya que existe una partida de 100.000 euros, en la última modificación de créditos que permitiría dar este paso.

Plaza Santiago

Por otro lado, en la reunión semanal del equipo de Gobierno se inició el expediente para encargar las obras de reparación de la plaza Santiago, que permita terminar con las filtraciones de agua. Manso ha explicado que la licitación de los trabajos se publicará en los próximos días en la Plataforma de Contratación del Estado con un precio 488.000 euros IVA incluido. La ejecución de las obras, «que serán un parche», como reconoce el responsable de Urbanismo, tendrá un plazo de cinco meses.

Además, se ha rechazado el recurso presentado por las empresas Padecasa y Cycasa para suspender temporalmente las obras de renovación del puente del Castillo. Manso confía en que las mercantiles mencionadas ejecuten los trabajos y se recupere el tiempo perdido, si comienzan después de San Pedro.