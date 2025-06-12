El Correo de Burgos

La Feria de Mimbre, Barro y Cuero de Burgos abre sus puertas

El parque de San Agustín acoge la 36 edición hasta el próximo 15 de junio

Imagen de la Feria de Mimbre, Barro y Cuero.

Imagen de la Feria de Mimbre, Barro y Cuero.SANTI OTERO

El Correo de Burgos | El Mundo
Burgos

La Feria De Mimbre, Barro y Cuero de Burgos, que este año celebra su 36 edición, ya ha abierto sus puertas en el parque de San Agustín. Una propuesta de una veintena de artesanos locales y de otras comunidades autónomas en la que se puede también disfrutar de la oferta gastronómica de la peña Los Felices y la Asociación Los Julianitos. Un espectáculo de folklore de la Asociación Estampas Burgalesas y la música de DJ Eddy Murfy y DJ Fuente y The Wild Dancers, el sábado día 14, completan la programación de esta nueva edición de la feria.

