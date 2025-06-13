Malestar en Aconauto por las «trabas en el enésimo intento de recuperar la Feria del Automóvil»

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

La Feria del Automóvil que la Asociación de Concesionarios de Burgos, Aconauto, solía organizar en el Paseo de Atapuerca hasta que irrumpió la pandemia, podría no volver a las calles del centro de la ciudad este año. Hay malestar entre los organizadores porque, un año más, surgen complicaciones. «Es el enésimo intento de recuperar la Feria del Automóvil en la capital y parece que todo son trabas», lamenta el presidente de Aconauto, Carlos Arce.

La fecha habitual de esta cita en la que los concesionarios reúnen en el Paseo de Atapuerca una amplia oferta de vehículos de ocasión es en junio, antes de las Fiestas de San Pedro, o a principios de julio. Este año el emplazamiento no está disponible para esas fechas. «Nos dicen que no se puede hacer en esas fechas porque hay otros eventos, es curioso que para las cosas que organizan desde fuera hay sitio siempre y para lo que organizan empresas de Burgos todo son problemas y una burocracia que es inabarcable con tantos papeles y exigencias», remarca el portavoz de la patronal de los concesionarios de Burgos. Recuerdan que el sector aglutina a nueve grandes grupos que representan a la gran parte de las firmas de coches que se comercializan y emplean a 1.500 personas de manera directa y hasta 4.000 de forma indirecta en la provincia.

Los representantes de la asociación empresarial y el Ayuntamiento de Burgos mantendrán un encuentro el 18 de julio para desbloquear la situación. Entre las opciones que se barajan es la de realizar la feria en el mes de septiembre aunque también «se nos pide colaboración para participar en la Semana de la Movilidad y vamos a ver que se decide», explica.

Lamentan desde Aconauto la falta de apoyo del Ayuntamiento de Burgos con esta iniciativa. «Da igual quién esté, antes con el PSOE mal, todo eran problemas; ahora con el PP el año pasado una lista de requerimientos brutal que enviaron en agosto y con unos días para responder que era imposible cumplirlo y ahora que no hay fechas... Hay malestar», reconoce Carlos Arce.

Como ejemplo contrapuesto sitúan al Ayuntamiento de Lerma donde «todo son facilidades y ayudas» para desarrollar la misma actividad. El objetivo es «recuperar la cita porque ya son seis años sin organizar la feria y no es que se vaya a vender allí, que las compras van por otro lado, pero sí es una visibilidad y una cercanía al cliente que puede generar ese primer contacto que luego se cierra en el concesionario otro día».