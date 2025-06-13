Verónica Calderón, nueva vicepresidenta del Centro de Excelencia Científica en Ingeniería Civil

Verónica Calderón, segunda por la izquierda, con miembros de la junta directiva del Centro de Excelencia en Ingeniería Civil.

Verónica Calderón, catedrática del Departamento de Construcciones Arquitectónicas e Ingenierías de la Construcción y vicerrectora de Investigación, Transferencia e Innovación, ha sido elegida vicepresidenta del Centro de Excelencia Científica en Ingeniería Civil, que reúne a científicos de todo el mundo, especializados en el ámbito de la construcción.

La elección de la junta directiva de este Centro de Excelencia Científica tuvo lugar en la sede del Instituto de Investigación de la Construcción de Varsovia, en un acto que formaba parte de las celebraciones del 80 aniversario de ese instituto, considerado como la mayor unidad de investigación que lleva a cabo trabajos de investigación y desarrollo científicos en el campo de la construcción. Se trata de la primera iniciativa de este tipo en ingeniería civil de carácter mundial.

Al encuentro en Varsovia asistieron casi 30 científicos de 13 países y cuatro continentes, en representación de las principales subdisciplinas de la ingeniería civil.

La celebración del citado aniversario corrió a cargo del profesor Lech Czarnecki, iniciador y creador del Centro, que presentó en su discurso la génesis del Centro de Excelencia Científica en Ingeniería Civil. A continuación, el Dr. Robert Geryło, director del Instituto de Investigación de la Construcción, dio la bienvenida a los participantes y expresó su apoyo a la idea de la cooperación internacional para la excelencia en Ingeniería Civil.

La junta directiva en la que se integra como vicepresidenta la profesora Verónica Calderón, liderará las actividades de este centro hasta 2027 y está presidida por el profesor polado Lech Czarnecki.

Centro de Excelencia Científica en Ingeniería Civil se constituye como un foro internacional en el que confluyen conocimientos, experiencia y visiones para el futuro de la construcción, con la misión de fomentar una ciencia que trascienda disciplinas, naciones, generaciones e imaginaciones. Entre sus objetivos se encuentra ser una plataforma internacional líder de conocimientos especializados, inspiradora del desarrollo científico en ingeniería civil y construcción, al tiempo que un catalizador de iniciativas de investigación que responden a los retos más acuciantes de la civilización.

El Centro de Excelencia Científica presentará los resultados de su trabajo en forma de recomendaciones, identificando las futuras direcciones de investigación más importantes para la ingeniería civil y la construcción.