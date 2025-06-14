Muere un joven electrocutado en Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Un joven de 23 años murió la pasada noche tras sufrir una descarga eléctrica cuando estaba en el interior de un aerogenerador. El centro de emergencias del 1-1-2 recibió el aviso a las 23.42 en el que se pedía asistencia para un joven que había quedado inconsciente tras recibir una descarga eléctrica de un grupo electrógeno en el interior de un molino de viento en un parque eólico en la localidad de Quintanilla Sobresierra, en el municipio de Merindad de río Ubierna.

Los alertantes explican que el joven, que forma parte de un grupo de acampada, se halla en el interior del molino, cuya puerta, a consecuencia del incidente, ha quedado bloqueada y no se puede abrir.

El 1-1-2 da aviso de este incidente a los Bomberos de Burgos, a la Guardia Civil (COS) de Burgos y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el que se envía una UVI móvil.

En el lugar, y tras acceder al interior del molino, los organismos de emergencias confirman el fallecimiento del joven, que tenía 23 años.