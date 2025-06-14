Así es Sandra Ruiz, la joven cantautora de un pequeño pueblo de Burgos que sueña con dedicarse a la música

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

Sandra Ruiz siempre supo que quería ser cantante. Desde niña. En su voz conviven el talento y la autenticidad y en su ser la perseverancia y el trabajo. Los resultados no llegan solos y esta joven de 26 años de Pedrosa de Duero, un pequeño pueblo de la Ribera del Duero burgalesa, dedica cuerpo y alma a lograr su sueño: «ser cantante y que la gente conozca mis temas».

La joven artista, licenciada en Educación Primaria con mención en Educación Especial, se encuentra ahora inmersa en la creación de un EP de nueve canciones y acaba de estrenar el segundo single: ‘No va a funcionar’. El nuevo tema llega tras ‘La culpa’, que logró 230.000 reproducciones en Youtube y 70.000 en Spotify. Meses de intenso trabajo que «valen la pena» porque el resultado «está siendo un sueño cumplido».

El amor por la música y el canto es una herencia que guarda con mimo. «Mi bisabuelo y mi abuelo cantaban. Lo hacían de forma amateur, pero muy bonito». Y a todas horas. Como ella. Y es que esta joven compositora no concibe la vida sin la música.

A los doce años y a la vista de un talento innato que empezaba a aflorar, sus padres le regalaron una guitarra. «Me apuntaron a clases para aprender a tocarla», recuerda. Fue su profesor, José Luis, quien animó a la joven ribereña a tomar clases de canto al escucharla. Y ahí empezaron años de dedicación y trabajo para cumplir el sueño de su vida.

Justo al cumplir 18 años, la ribereña probó suerte en el concurso de talentos La Voz y alcanzó las audiciones a ciegas. «Es una experiencia más que me llevo en este camino», apunta, al tiempo que afirma que «fue muy bonito actuar ante artistas del calibre de Malú».

Sandra, que cuenta con más 86.000 oyentes mensuales en Spotify, encontró en las redes sociales un espacio único e inmenso en el que mostrar su talento. «Aunque mi sueño siempre ha sido crear mis propias canciones, en redes sociales empecé haciendo versiones de canciones de otros cantantes», explica.

La cover del tema ‘A un milímetro de ti’ del artista Antonio José, «se hizo muy viral y empezó al llegar gente a mis plataformas», recuerda Sandra. Tanta que en TikTok, la joven ribereña suma medio millón de seguidores y en Instagram, 80.000 fieles.

«Las redes se han convertido en un escenario gigante en el que mostrar mi música», señala y asegura que, por norma general el feedback que recibe es «muy positivo».

Sandra sintió «todo el apoyo» de su comunidad con el lanzamiento de su primer single: ‘La Culpa’. «Fue impresionante la respuesta recibida. Ha tenido una acogida muy positiva entre la gente y ha sonado en radios», apunta emocionada. «La gente me ha mandado decenas de mensajes».

El proceso creativo

La emoción de la cantautora se deja sentir a través del teléfono. Cada día dedica horas a dar forma a este EP como artista independiente. Lo hace al tiempo que trabaja en una escuela infantil. «Me encantan los niños. Es otra de mis pasiones, pero tengo claro que mi sueño está en la música», asevera.

Sandra no cuenta con el apoyo de una discográfica detrás, pero se ha rodeado de un equipo «único» de profesionales. Ella compone- también para otros artistas-, y cada ciertas semanas se traslada hasta Sevilla para trabajar en dar forma a cada tema con Jesús Chávez, su productor musical. «Como artista independiente es fundamental rodearte de un buen equipo, que te apoye, te dé una opinión sincera y te guíe en una industria tan complicada como esta y en un trabajo tan exigente como la creación de un disco», recuerda.

Retrato de la joven cantante ribereña Sandra Ruiz.ECB

Un disco en el que Sandra hace un recorrido por el pop, las baladas o el pop rock. «Quería experimentar con diversos estilos musicales y por eso han salido temas tan variados». Variados además en el mensaje y es que «cada canción es una oportunidad para transmitir algo diferente y contar algo distinto. Me encanta pensar que en este EP hay canciones para poner banda sonora a diferentes momentos de la vida de la gente», apunta.

En este camino por cumplir un sueño también destaca otro equipo: el que conforman su familia y sus amigos. «Mi familia ha apostado por esto tanto como yo, y sin la ayuda de mis padres no podría estar creando este disco», apunta emocionada y agradecida. En su hermano y sus amigos ha encontrado a sus mayores fans. «Siempre están apoyándome», afirma.

De momento, sigue viviendo en su pueblo, pero no descarta marcharse para perseguir su sueño. «De momento disfruto de la tranquilidad que me da mi casa, mi entorno, del campo y de mi familia y amigos. Es el mejor sitio para componer», asegura. Si algo tiene claro esta joven promesa burgalesa es que en la música está su camino. «He nacido para cantar», afirma.