Hallan a una mujer muerta en un pueblo de Burgos

Publicado por Ricardo García / Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

La Guardia Civil de Burgos investiga la muerte de una mujer en Santa Cruz del Valle Urbión. La víctima de 39 años fue encontrada muerta a primera hora de la tarde de ayer, semidesnuda. El cuerpo presentaba «evidentes signos de violencia» en el interior de su domicilio, aunque las posteriores investigaciones en el lugar del suceso hicieron que estuvieran abiertas todas las hipótesis, hasta una muerte natural, según ha podido confirmar este periódico.

Fue su expareja, con la que la mujer, conocida como Marga en este pequeño pueblo de Burgos, tiene una hija en común, el que encontró a la mujer. Las alarmas saltaron poco después de las 17.00 horas, cuando el centro de emergencias del 1-1-2 recibe una llamada a las 17.07 horas en la que se informa de que no consiguen contactar con esta mujer, que no responde cuando se llama a la puerta de su vivienda, ubicada junto a la plaza del Ayuntamiento, cerca de donde estaban las antiguas escuelas de la localidad. La mujer, que llevaba varios años viviendo en el pueblo, vivía sola con su hija.

El centro de emergencias del 1-1-2 avisaba a la Guardia Civil y a Sacyl-Emergencias Sanitarias, que movilizaba en un primer momento un equipo médico. Allí en el lugar, los sanitarios confirmaban la muerte de esta mujer.

A continuación, y ante la posibilidad de que se pudiera tratar de una muerte violenta, se activó el protocolo por parte de la Guardia Civil, que desplazó al lugar a agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Burgos, así como miembros del equipo de Criminalística de la Guardia Civil para realizar una inspección ocular del lugar en el que se encontró a la mujer fallecida, que no contaba con antecedentes de ningún tipo dentro del sistema Viogen.

Al lugar también se desplazó la comitiva judicial para realizar el levantamiento del cadáver y realizar la posterior autopsia. En poco tiempo, esta pequeña localidad burgalesa se llenó de un amplio dispositivo desplegado por los agentes que acordonaron el entorno de la vivienda. El alcalde de la localidad, Julián Alarcia, explicaba a este periódico que en poco tiempo han aparecido «un montón de guardias civiles» y ha sido cuando han acordonado el entorno de la vivienda y ya no se podía estar cerca del lugar.

Los agentes de Criminalística de la Guardia Civil fueron los últimos que abandonaron la vivienda después de colocar un precinto en la puerta principal.

Pasadas las 21.00 horas, la Subdegelación del Gobierno en Burgos emitía un breve comunicado en el informaba de la muerte de esta mujer en Santa Cruz del Valle Urbión, a la vez que indicaba que la Guardia Civil «mantiene todas las hipótesis abiertas y habrá que esperar al resultado de la autopsia que determinará las causas».