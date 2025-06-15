Dos heridos en un accidente de quad en Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Dos personas han resultado heridas en un accidente de quad a primera hora de esta tarde en Burgos. El centro de operaciones del 1-1-2 recibía una llamada a las 16.07 horas en la que se informaba de un accidente de un quad en el que viajaban dos personas. En el aviso se apunta de que ambos están heridos y conscientes.

En el aviso se señala que el siniestro se ha producido en un camino del término municipal de Cogollos que discurre junto a las vías del tren, aproximadamente a un kilómetro al oeste de la estación de servicio de Shell que está ubicada en el kilómetro 225 de la autovía A-1, según las indicaciones dadas por el alertante, ya que se trataba de una zona de difícil acceso.

El 1-1-2 moviliza a la Guardia Civil, que acude con una patrulla al lugar, para posteriormente trasladar a los dos heridos a un lugar a la afueras del cementerio de Cogollos, donde son atendidos dos varones, de 40 y 33 años, respectivamente, por el equipo sanitario.

Posteriormente, los dos heridos, en principio leves, fueron trasladados en una UVI móvil al Hospital Universitario de Burgos (HUBU).