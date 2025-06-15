Reconocimiento de la Sociedad Canina de Burgos y Soria al GREM

El reconocimiento se ha realizado durante la 39 exposición canina de Medina de Pomar.ECB

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Sociedad Canina de Burgos y Soria, en el marco de la 39 exposición canina celebrada hoy en Medina de Pomar, hizo un sentido homenaje a la Unidad Canina del Salvamento del GREM (Grupo de Rescate y Emergencias) por sus 29 años de entrega, trabajo y compromiso con la búsqueda y el rescate de personas en situaciones extremas.

Durante el acto, se hizo entrega de una placa conmemorativa como muestra de reconocimiento público a la valiosa labor que esta unidad ha desarrollado a lo largo de casi tres décadas. En el homenaje se destacó especialmente su reciente intervención durante los operativos de emergencia tras la DANA en Valencia, donde su actuación fue clave en las labores de localización y asistencia a personas afectadas.

Este reconocimiento supone el primer homenaje oficial que recibe la unidad tras su participación en Valencia, lo que añade un significado aún más especial a la distinción recibida en esta exposición canina.

El Grem se encuentra en este mes de junio inmerso en el programa de Cooperación Técnica Internacional con representantes de Perú, Chile y Colombia quienes han acompañado a los miembros del Grem durante el acto.

El evento ha contado con la presencia de autoridades locales, miembros de la sociedad canina, representantes de cuerpos de emergencias, y numerosos asistentes que han querido unirse a este gesto de agradecimiento hacia un equipo que, junto a sus perros de trabajo, representa los más altos valores de servicio, preparación y humanidad.

La Sociedad Canina de Burgos y Soria ha querido así subrayar la importancia del binomio humano-canino en los trabajos de salvamento y rescate, y reconoce al GREM como un referente nacional en este ámbito.