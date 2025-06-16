Curiosidades botánicas en una parcela de Burgos: Tres tipos de orquídeas entre cien especies silvestres

No todo son malas hierbas en una parcela sin segar en mitad del casco urbano de Burgos. Pero solo los más curiosos o los ojos expertos de aficionados a la botánica caerán en la cuenta del valor de las plantas que allí habitan. Han florecido de manera espontánea, sin riego automático y sin los cuidados de las manos de un jardinero, pero la naturaleza es sabia y conoce bien como hacer la mezcla perfecta entre semillas, hongos, abundante agua de lluvia y la luz del sol.

Si abre bien los ojos puede descubrir orquídeas salvajes de varias especies, arvejas silvestres, barbas de chivo, Centaurea bofilliana o las más comunes dientes de león y amapolas. Todo un hábitat «de gran diversidad botánica» como explica el profesor de Ciencias Naturales ya jubilado, Pablo Barbadillo, gran aficionado a la flora.

Ophrys apifera, en la que se ve la capacidad de autopolinización.Pablo Barbadillo. Orquídeas salvajes y especies silvestres de alto valor botánico La curiosidad de este conjunto de plantas y de otras de las que se hablará en las siguientes líneas es que todas ellas se concentran en una parcela que linda con la calle Pozanos, de tan solo 2.700 metros cuadrados, y que por segundo año consecutivo ha sido protegida esta primavera de la sentencia de muerte que supone la acción de las segadoras y desbrozadoras para las plantas silvestres. Seguro que hay muchos otros solares que guardan sorpresas de este tipo, así como ya en zonas más alejadas del casco urbano como Fuente Prior, Fuentes Blancas, Villatoro y el cerro de San Miguel, por poner algunos ejemplos, donde los ‘orquideolocos’, como se conoce a los aficionados a las orquídeas salvajes, sabrán encontrar tesoros en forma de Ophrys sphegodes y Ophrys apifera.



Lathyrus latifolius.Pablo Barbadillo. Orquídeas salvajes y especies silvestres de alto valor botánico En el casco urbano de Burgos suelen crecer entre 5 y 6 especies distintas de orquídeas, y hasta 25 o 26 en todo el término municipal burgalés. Pero se tienen que dar las condiciones para que la magia de la floración pueda suceder y, como indica Barbadillo, las lluvias acumuladas de esta primavera han permitido una «floración extraordinaria, mejor incluso que la del año pasado, que fue muy bueno».

Si nos fijamos en el hábitat de esta parcela frente al Hospital Universitario de Burgos (HUBU), el botánico explica que en estos meses ha encontrado la que hace la especie número 100 en su inventario de plantas silvestres en este espacio: es el Lathyrus tuberosus, con unas flores entre rosas y moradas que alegran la vista a cualquiera.

Tragopogon sp. (“sp. nova”).Pablo Barbadillo Orquídeas salvajes y especies silvestres de alto valor botánico Este suelo tan especial es la continuación de un espacio natural- desde el cerro de San Miguel y desde los suelos yesosos de Villatoro hasta las terrazas del Arlanzón- que ha quedado aislado en mitad del hormigón y el cemento.

Muchas de estas plantas destacan por su alto valor botánico y, además, a falta de las conclusiones de una investigación con botánicos de la Universidad de Granada, podría catalogarse una nueva especie desconocida en la península ibérica hasta ahora, pero que en Burgos esta primavera ha crecido con cierta profusión. Se trata del Tragopogon sp., de la familia del diente de león, pero con unas flores algo distintas, que genera también un «abuelito» de esos que recogen los niños para soplar y dispersar al viento sus frutos y semillas. Los investigadores de la Universidad de Granada están secuenciando el ADN de esta planta, no sin gran entusiasmo, como indica Barbadillo, que alojó en su casa a estos científicos para recoger las muestras que necesitaban.

Anacamptys pyramidalis.TOMÁS ALONSO Orquídeas salvajes y especies silvestres de alto valor botánico Aquí en estas terrazas fluviales, este año han florecido tres especies distintas de orquídeas. Durante el mes de mayo se han dejado ver entre 100 y 150 pies de las Ophrys sphegodes y Ophrys apifera. Y entre mayo y primeros de junio ha saltado una hermosa sorpresa la Anacamptys pyramidalis con entre 30 y 40 ejemplares en este conjunto de metros cuadrados, con forma de pirámide y en color lila precioso.

«Se trata de tres especies catalogadas, no protegidas en el territorio de Castilla y León porque no existe una ley de protección de plantas, pero sí un catálogo de plantas según su vulnerabilidad», indica Pablo Barbadillo, que indica que «queda al albur de las autoridades competentes el que te echen la bronca por cortarlas». Así, añade el botánico que «no hay que cortarlas y muchos menos arrancarlas, porque ahí ya el bulbo del que nacen sería irrecuperable».



Anacamptys pyramidalis.

Anacamptys pyramidalis.

Ophrys apifera.

Estas flores cuentan con cápsula fructífera donde guardan entre 7.000 u 8.000 semillas, pero sin la acción del hongo no crecerían y pueden tardar entre 4 o 5 años en germinar, de ahí, la relevancia de que crezcan estos ejemplares de manera silvestre en mitad de Burgos.

De las cinco o seis orquídeas catalogadas en Burgos capital, las más difíciles de observar son la Cephalanthera damasonium y la Ophrys scolopax.



OPHRYS SPHEGODES.