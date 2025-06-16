La propuesta para mejorar la accesibilidad de la calle Frías se conocerá en cuatro meses

La calle Frías tiene tramos de escaleras y la parte de acera sin peldaños resulta estrecha para acceder con sillas de ruedas o carritos de niños.TOMÁS ALONSO

La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Burgos ha adjudicado recientemente dos actuaciones relacionadas con la redacción del proyecto de urbanización de la calle Frías, en la zona sur de Burgos, así como el diseño para la mejora de la fase uno de la calle La Ribera y de la calle padre Arregui, ambas en el polígono Burgos Este.

En el caso de la calle Frías, se propondrán ideas para mejorar la accesibilidad del tramo comprendido entre la calle Ávila y la calle de los Alfareros, que tiene una importante pendiente y que cuenta con peldaños para el acceso de los vecinos a los portales. La propuesta de adjudicación se ha formalizado en favor de la empresa GPYO INNOVA S.L., por importe de 32.107,66 euros. Contará con cuatro meses, desde la firma del contrato, para realizar el trabajo propuesto, que salió a concurso el pasado febrero por 44.148,04 euros con impuestos incluidos.

Para el equipo de Gobierno es una prioridad acometer actuaciones que mejoren la accesibilidad de los vecinos por toda la ciudad y un ejemplo es la calle Frías, como aseguró el concejal de Urbanismo, Juan Manuel Manso, cuando se abrió el expediente para iniciar los pasos del proyecto.

La intervención se había propuesto desde la junta del distrito Sur y más tarde llegó un escrito de los vecinos de esta vía en la que solicitaron que se desistiera de esta obra. Sin embargo, Manso era partidario de contratar la redacción del proyecto para que los vecinos conocieran el alcance de la actuación antes de que la rechacen.

«Lo que queremos hacer es ensanchar las aceras y mejorar los accesos a los portales, locales comerciales y rampas de garaje», aseguró en septiembre de 2024 el edil del PP, que añadió que es necesario reponer el aparcamiento a como debió ser siempre, que es en línea y no en batería como se estaciona en la actualidad.

Burgos Este

Por otro lado, la segunda de las actuaciones de redacción de proyectos mencionada en esta información, también cuenta con propuesta de adjudicación por parte de la mesa de contratación. En este caso salió a concurso por un presupuesto base de licitación de 105.955 euros.

La empresa EiC (Estudio de Ingeniería Civil) se hace con el lote 1 que consiste en el contrato de servicios para la redacción, dirección facultativa de las obras de reurbanización de la primera fase de la calle La Ribera y de otro tramo en Padre Arregui.

Se da la circunstancia, como refleja el acta de adjudicación, que para este lote 1 se produjo un empate entre la puntuación obtenida por la mercantil mencionada y la empresa MBG. Ambas sumaban 99 puntos tras tener en cuenta tanto los criterios objetivos (precio) como los criterios de valoración sometidos a juicio de valor.

Los técnicos requirieron nueva documentación a ambas empresas y el desempate se resolvió a favor de EiC por tener esta empresa un mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social, resolviéndose el desempate a su favor. Fue esta cuestión la que inclinó la balanza en favor de EiC.

El lote 2, que consiste en las tareas de coordinación de seguridad y salud, correrá a cargo de la mercantil Ingeniería y Prevención de Riesgos S.L. por ser en su conjunto a la «oferta más ventajosa».

El pasado viernes se conoció, a través de la plataforma de contratación del Estado, la propuesta de adjudicación de esta redacción de proyecto que viene a continuar con las mejoras emprendidas en los polígonos industriales de Burgos. En esta ocasión, la licitación para comenzar con el diseño de las actuaciones salió a concurso el pasado marzo por un importe con impuestos incluidos de 128.206,63 euros.

El tramo concreto de la calle Ribera sobre el que se pretende actuar es el que se encuentra limitado por las calles la Lora y Alcalde Martín Cobos. El tramo de la calle Padre Arregui sobre el que se prevé trabajar es el que se sitúa al este de la calle Alcalde Martín Cobos, al sur del barrio de San Cristóbal.

La elaboración del proyecto tendrá un plazo de entrega de seis meses, a partir de la firma del contrato. Y una vez entregado tendrá que ser informado por el área de Urbanismo antes de redactar los pliegos para el desarrollo de las actuaciones basadas en el diseño que se apruebe.