Sembrando Salud: el proyecto de ejercicio personalizado que revoluciona el tratamiento clínico

La incorporación del ejercicio físico como herramienta terapéutica personalizada avanza gracias a la tecnología, gracias al trabajo de profesionales como el docente e investigador de la Universidad Isabel I, Sergio Álvarez Pardo, que ha obtenido el tercer Premio TCUE 2024 en la categoría de Proyecto Empresarial por su iniciativa ‘Sembrando Salud’. Se trata de una plataforma digital pensada para integrar la actividad física en el tratamiento de enfermedades crónicas.

El reconocimiento, otorgado dentro del programa Iniciativa Campus Emprendedora, premia el carácter innovador de un proyecto impulsado junto a la investigadora Paula Rodríguez Fernández, que combina tecnología y ciencia del ejercicio físico para proponer soluciones clínicas adaptadas a patologías crónicas.

El piloto en Burgos marca el primer paso hacia una expansión nacional

Actualmente, el proyecto está en proceso de validación técnica y comercial. Uno de los primeros programas piloto se ha puesto en marcha en Burgos, con una respuesta inmediata: el grupo inicial de participantes ha alcanzado el cupo previsto y ya se trabaja en nuevas incorporaciones. También se han establecido acuerdos para extender el modelo a otras localidades de la provincia, como Aranda de Duero.

“Lo que buscamos es que una persona con diabetes o con cáncer, por ejemplo, tenga acceso a un programa de ejercicio adaptado, supervisado y con base científica, sin depender de recursos costosos o dispersos”, explica Álvarez. El modelo, tal y como está concebido, tiene vocación de ser escalable, con posibilidades de réplica tanto a nivel nacional como internacional en un horizonte de medio plazo.

Solución digital

El núcleo del proyecto es SSEED, una solución digital que aplica inteligencia artificial para diseñar planes personalizados de actividad física. A través de un sistema que analiza datos clínicos y funcionales del paciente, la plataforma genera rutinas ajustadas para mejorar la salud de personas con enfermedades como diabetes, hipertensión, EPOC, cáncer, ansiedad o afecciones relacionadas con la salud femenina. Además, permite realizar la práctica física tanto desde el hogar como en centros deportivos conectados a la red de la plataforma.

Este entorno digital incluye una función de seguimiento y comunicación en tiempo real entre pacientes, profesionales médicos y entrenadores personales, lo que permite mejorar la adherencia a los programas de ejercicio prescritos. El objetivo, según sus promotores, es ofrecer una alternativa segura, eficaz y con respaldo científico al tratamiento convencional.

Reconocimiento institucional y fomento del emprendimiento desde la universidad

El premio otorgado por la Junta de Castilla y León y la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León (FUESCYL) representa un respaldo institucional al impacto social, investigador y tecnológico de la iniciativa. Para Sergio Álvarez, este reconocimiento también refuerza el papel que las universidades deben desempeñar como puente entre la investigación y las demandas sociales.

La Universidad Isabel I ha acompañado el desarrollo del proyecto desde su origen, a través de su área de emprendimiento, que ha apoyado la elaboración del plan de negocio. “Contar con este apoyo ha sido clave. Es fundamental que desde la universidad promovamos no solo el conocimiento, sino también la capacidad de crear y emprender”, subraya Álvarez.

El profesor dirige actualmente el Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFD) en la Universidad Isabel I, desde donde impulsa esta visión emprendedora entre el alumnado. “Queremos que los estudiantes vean que su formación puede convertirse en soluciones reales. Esta es una forma de demostrarlo”, concluye.