CaixaBank firma nueve alianzas con Grupos de Acción Local para impulsar el emprendimiento rural en Castilla y León.

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

CaixaBank celebró hoy en la Casa del Cordón de Burgos un acto de reconocimiento a nueve Grupos de Acción Local (GAL) de Castilla y León por su contribución al fomento del emprendimiento rural y la lucha contra la despoblación.

Durante el evento, la entidad firmó un convenio con cada uno de los grupos, en el marco del programa de Acción Social de CaixaBank ‘Tierra de Oportunidades’, una iniciativa que tiene como objetivo impulsar el emprendimiento en zonas rurales, generar empleo y favorecer nuevas oportunidades económicas en estos territorios.

Los acuerdos se formalizaron con Grupos de Acción Local distribuidos por distintas provincias de Castilla y León: la Asociación Intermunicipal para el desarrollo de la comarca Barco-Piedrahíta-Gredos (ASIDER) de Ávila; la Asociación para el Desarrollo Rural e Integral de la Ribera del Duero Burgalesa (ADRI Ribera del Duero) y la Asociación Grupo de Acción Local ‘Sierra de la Demanda’ (AGALSA) de Burgos; la Asociación para el Desarrollo Rural Integral del Cerrato Palentino (ADRI Cerrato Palentino) de Palencia.

También la Asociación para el Desarrollo Integral de las Sierras de Salamanca (ADRISS) de Salamanca; la Asociación Intermunicipal para el Desarrollo Local de la Campiña Segoviana (AIDESCOM Campiña Segoviana) y la Asociación para el Desarrollo Rural de Segovia Sur (Espirdo, Segovia) de Segovia; la Asociación para el Desarrollo Rural Integrado de Tierra de Campos-Zona Norte de Valladolid (ADRI Valladolid Norte) de Valladolid; y la Asociación para el Desarrollo Integrado de Sanabria y Caballeda (ADISAC-La Voz) de Zamora. Todos ellos desarrollan un papel clave en la revitalización del tejido económico y social de sus respectivas áreas y brindan soporte a futuros emprendedores.

En esta edición, CaixaBank destinó 10.000 euros a cada grupo, 90.000 en total, que se distribuyen en 4.000 euros a ayudas directas (premios) a emprendedores y 6.000 euros a programas de capacitación. La fórmula está diseñada para fortalecer el ecosistema empresarial local y contribuir a frenar la despoblación en municipios y comarcas de la comunidad.

En total, se lanzarán nueve convocatorias comarcales para premiar a 36 proyectos de emprendimiento que, tras recibir su premio, se incorporarán en septiembre al concurso formativo El reto de ‘Tierra de Oportunidades’, en el que participarán con más de 175 emprendedores de todo el país y en el que optarán a estar entre los 20 finalistas del programa y acceder a nuevos premios y apoyo a la visibilización de sus negocios.

‘Tierra de Oportunidades’

El acto, celebrado en la Casa del Cordón, contó con la presencia del director territorial de CaixaBank en Castilla y León, Gerardo Cuartero, representantes de los nueve Grupos de Acción Local y directivos de la entidad financiera. Gerardo Cuartero expresó el firme compromiso de la entidad con la inclusión financiera en las áreas rurales y destacó que “acciones como ‘Tierra de Oportunidades’ son un ejemplo tangible de nuestro compromiso con el territorio. Estamos convencidos de que el emprendimiento y la creación de empleo son esenciales para el progreso sostenible de estas regiones”.

Gerardo Cuartero añadió que “el reto demográfico es cosa de todos, como dice el lema del programa Tierra de Oportunidades, y más en Castilla y León donde el 82 por ciento de los 2.248 municipios de nuestra Comunidad tienen menos de 500 habitantes y el 97 por ciento menos de 5.000 habitantes”.

Por su parte, el presidente de Adriss Salamanca, Manuel Arias Rodríguez, intervino como representante de los Grupos de Acción Local de Castilla y León. Durante su intervención agradeció el respaldo ofrecido por la entidad y aseguró que “el apoyo de CaixaBank es crucial para reforzar las iniciativas actuales y abrir nuevos horizontes de oportunidad. Su compromiso es un pilar para la sostenibilidad económica a largo plazo de las zonas rurales”.

Además del trabajo coordinado con los Grupos de Acción Local, el programa Tierra de Oportunidades se ve reforzado por alianzas estratégicas con otras entidades locales como la colaboración con Rural Talent, que proporciona formación especializada a los emprendedores participantes.

A ello se le suman sinergias con áreas clave de la entidad como MicroBank y AgroBank, que ofrecen un soporte integral y que abarca desde consultoría personalizada hasta soluciones de financiación adaptadas a las necesidades del entorno rural. Con esta iniciativa, CaixaBank continúa consolidando su papel como agente activo en la transformación de los territorios rurales, impulsando el talento, la innovación y el desarrollo económico en aquellas zonas donde más se necesita.