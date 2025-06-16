Gangas con valor añadido

El mercadillo solidario de Apace permanecerá abierto hasta el domingo 22, de 12 a 14 y de 17 a 20.30 horas, en sus dependencias de la avenida de la Independencia, 5.SANTI OTERO

Nunca imaginó, si pudiera, ese juego de café 'vintage' servir para algo más que para decorar la estantería de un mueble hecho a medida allá por los años ochenta. Y reluce desde ya mismo, sin embargo, como ganga con valor añadido. Tampoco soñaron esos libros de viajes por España con nuevas aventuras, alcanzada su meta existencial de ilustrar un periplo familiar por tierras extremeñas, por ejemplo. Y aguardan su turno, a partir de hoy, para entregarse por una noble causa.

Porque en eso consiste, básicamente, el rastrillo solidario de Apace, plagado de oportunidades por doquier, en un doble sentido: tesoros para el que compra, que se traducen en apoyo firme a la entidad que vende. 23 años de éxito avalan la fórmula que cumple 24 con la mirada puesta ya, de reojo, en la celebración del cuarto de siglo. La ilusión, eso sí, permanece intacta.

Así lo trasladaba, de hecho, la gerente de esta asociación dedicada a la atención de personas con parálisis cerebral y otras discapacidades afines, Sacramento Castellanos, que celebró la tradicional cita como ocasión de visibilizar el trabajo de la organización, su lucha y, sobre todo, sus usuarios, "que son los verdaderos protagonistas".

En cuanto al destino de los fondos recaudados este año, explicó que se traducirán en diversas mejoras en el centro de día. El objetivo principal de las actuaciones proyectadas es "personalizar los talleres, que sean más dinámicos, reduciendo para ello el número de participantes por grupo para ofrecer una atención más directa y de mayor calidad", indicó Castellanos, para precisar que las iniciativas previstas también buscan beneficiar a los profesionales implicados, "el verdadero motor de la entidad". Se busca en concreto adaptar las instalaciones a las necesidades reales de los usuarios, grandes dependientes la mayor parte.

Representantes de las distintas administraciones apoyaron a Apace en la inauguración del rastrillo. En la imagen, acompañan a la gerente de la organización, Sacramento Castellanos.SANTI OTERO

Si bien no hay una meta económica, Apace confía en al menos igualar los 6.000 euros recabados en 2024. Para lograrlo despliega el mercadillo hasta el próximo domingo 22 de junio, Curpillos incluido, en horario de 12 a 14 horas y de 17 a 20.30 horas, aunque el cierre suele alargarse en función de la afluencia. Además, a partir de las 19 horas, cada día, a la venta de productos de todo tipo (desde miel, vino, menaje del hogar, ropa, calzado, libros o juguetes, pasando por los jabones y velas artesanales elaborados en sus propios talleres) se suma el 'pintxo-pote', donde por 3 euros los asistentes pueden degustar un aperitivo acompañado de bebida. Se multiplican, pues, las excusas para sumarse a la iniciativa.

Lo hacían en su inauguración los representantes de las distintas administraciones. Respaldaban a Castellanos en la puesta de largo de esta XXIV edición el subdelegado del Gobierno, Pedro de la Fuente, el delegado territorial de la Junta, Roberto Sainz, la gerente territorial de Servicios Sociales, María Antonia Paniego, y la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, acompañada del edil César Barriada.

La gerente de Apace, en el cargo desde enero de este año, agradecía la implicación de las instituciones citadas, "sin cuya financiación nuestra actividad no sería posible", reconocía. Destacó además la implicación de la ciudadanía burgalesa y "el fuerte tejido asociativo de la ciudad", que calificó como "ejemplar y digno de admiración". Valoró también la colaboración de las empresas que han aportado productos para su venta en las dependencias de la entidad, en la avenida de la Independencia, 5, así como la de particulares que también han donado enseres en perfecto estado.

Apace presta atención residencial a 29 personas en residencia, a los que se suman otras 9, hasta 38, en su centro de día, en horario de 10 a 17.30 horas, y tiene un total de 63 trabajadores.