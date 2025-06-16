La Junta anima a las empresas burgalesas a adherirse al ‘Carné 60 CyL’

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos, Roberto Sáiz Alonso, junto a la gerente territorial de Servicios Sociales, María Antonia Paniego, ha mantenido hoy un encuentro con representantes de la Cámara de Comercio de Burgos y de distintas asociaciones de comercio de la provincia, con el objetivo de informarles sobre los beneficios que supone adherirse al ‘Carné 60 CyL’.

Esta iniciativa, impulsada por la Consejería de Familia, Igualdad y Oportunidades, da la oportunidad a los establecimientos colaboradores de promocionar sus distintos productos y servicios, obteniendo una mayor visibilidad entre los socios. Asimismo estos obtienen una serie de ventajas y descuentos en los mismos.

Con ello las empresas fidelizan a estos consumidores a la vez que trasladan una imagen de compromiso y responsabilidad social, gracias al distintivo identificativo que les acredita como participantes del Programa. Este distintivo lo podrán exhibir en sus escaparates e incorpora un código QR que dirige directamente a la página web del ‘Carné 60 CyL’, en la que se encuentra toda la información al respecto.

Se trata de establecer una amplia comunidad de servicios en la que conectar los comercios con las personas mayores de 60 años, generando sinergias para incrementar el consumo local. Actualmente en toda la provincia de Burgos hay 52.565 socios del ‘Club de los 60’ que se benefician de los descuentos y ventajas que ofrecen los 34 establecimientos adheridos al Programa.

El Carné 60 CyL es también una herramienta que promueve la igualdad de oportunidades y refuerza la cohesión social. Al ofrecer servicios y productos adaptados a las necesidades de las personas mayores con determinadas ventajas, las empresas promueven su participación en la vida cultural y social de Castilla y León, favoreciendo el consumo de todo tipo de productos y actividades, incluidas actividades deportivas, culturales o de ocio, tan importantes para la calidad de vida de los mayores.