Estudiantes de la UBU trabajarán con niños de la calle en la India

Cuatro estudiantes de la Universidad de Burgos emprenderán un viaje que marcará su etapa universitaria que comenzará el próximo 18 de julio. Alicia Tulsi Díez Ortega, David Lezcano Avendaño, Lucía Toyos Gómez y Lucas Herrero Mariscal forman parte del equipo que viajará a la ciudad de Bangalore, al sur de la India, para participar en una nueva edición del proyecto de cooperación UBU-Bangalore, una iniciativa que desde 2007 impulsa la formación académica a través del aprendizaje-servicio en contextos internacionales.

Los cuatro jóvenes que formarán parte de la expedición son estudiantes de titulaciones vinculadas a las ciencias de la salud y la educación. Alicia Tulsi Díez Ortega cursa segundo del Grado en Enfermería, mientras que David Lezcano Avendaño y Lucía Toyos Gómez son alumnos de tercer curso del Grado en Educación Infantil. Lucas Herrero Mariscal estudia tercero del Grado en Educación Primaria. Todos ellos han mostrado un claro compromiso con la dimensión social y educativa del proyecto.

Durante las semanas previas al viaje, el equipo se encuentra preparando los trámites logísticos y la planificación de actividades en colaboración con el Centro de Cooperación y Acción Solidaria de la UBU, que también colabora activamente en el desarrollo de este programa. Esta preparación incluye además de las cuestiones administrativas, el diseño pedagógico y social de la intervención que llevarán a cabo en India.

Acompañados por Jesús María Álvarez Martínez, profesor de la Facultad de Educación y responsable del Secretariado de la Pastoral Universitaria y de la Asociación Limes DP, los estudiantes trabajarán durante un mes con la organización FIDES India Society, vinculada a los misioneros de San Francisco de Sales. Esta entidad desarrolla múltiples programas sociales y educativos, entre los que destaca el NEST Project, centrado en la atención a menores en situación de calle.

En este contexto, el alumnado de la Universidad de Burgos (UBU) llevará a cabo talleres educativos, labores de refuerzo escolar y actividades de acompañamiento dirigidas a niños y niñas beneficiarios del programa. La experiencia no se limitará a este centro, ya que también está prevista su participación en actividades educativas en colegios de la zona, una universidad local y distintas comunidades rurales del estado de Karnataka.

Formación, voluntariado y cooperación internacional desde la UBU

El proyecto UBU-Bangalore, promovido por el Secretariado de la Pastoral Universitaria y la Asociación Limes DP, cuenta con el respaldo del Vicerrectorado de Internacionalización y el propio Centro de Cooperación y Acción Solidaria de la universidad. Su finalidad es ampliar la formación de los estudiantes mediante experiencias de voluntariado internacional con impacto educativo y humano.

Además de la estancia en Bangalore, el programa desarrolla actividades a lo largo de todo el curso académico, con el objetivo de fomentar la sensibilización de la comunidad universitaria. Entre estas acciones se incluyen conferencias, mercadillos solidarios, marchas y exposiciones, con las que se pretende dar visibilidad a la realidad de los colectivos con los que se colabora y apoyar el sostenimiento de la labor de FIDES India Society.