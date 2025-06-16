Detenido en Burgos por denunciar dos veces el robo del mismo móvil para cobrar del seguro

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Agentes de la Comisaría Provincial de Burgos detuvieron la semana pasada a un varón, que fue investigado por los delitos de simulación de delito y tentativa de estafa. El detenido denunció haber sufrido el hurto de su teléfono móvil en un local de la zona de ocio del centro de la ciudad y días después, volvió a denunciar que había sido víctima de un robo con violencia, esta vez en el barrio de Gamonal, incluyendo nuevamente el teléfono móvil entre los efectos sustraídos.

El “perjudicado” acudió a dependencias de la Policía Nacional para denunciar el hurto de su teléfono móvil, hecho sufrido -según sus propias manifestaciones- cuando se encontraba en un local hostelero de la zona centro de Burgos. En dicha denuncia aportó marca, modelo y número de serie del terminal. Unos días más tarde, denunció nuevamente haber sido víctima de un robo con violencia, señalando el mismo teléfono móvil ya denunciado, como uno de los efectos que “el autor del robo” le habría sustraído.

Los agentes encargados del esclarecimiento de ambos hechos, han logrado constatar que el investigado había consultado con su compañía la cobertura del seguro del terminal tras haber presentado la primera denuncia. Le habían informado que el seguro que tenía contratado sólo cubría un robo con violencia y no la sustracción al descuido.

Este extremo confirmaba que en realidad la segunda denuncia interpuesta obedecía a la intención por parte del investigado de lograr el cobro del seguro de un smartphone cuyo precio en el mercado supera los 1.200 euros. Por lo anteriormente relatado fue detenido como presunto autor de una simulación de delito y de tentativa de estafa. Una vez concluidas las diligencias policiales quedó en libertad, siendo informado de la obligación de comparecer ante la autoridad judicial.