Detenido en Burgos un joven por provocar daños en un salón de juego en plaza Vega

Agentes de la Policía Local de Burgos han detenido a un joven de 24 años como presunto autor de un delito de daños. Los hechos tuvieron lugar sobre la medianoche de este martes cuando sobre las 00:05 horas se recibió un aviso al teléfono de emergencias 112, en el que se informaba sobre el hallazgo, en la avenida de Cantabria a la altura de la Politécnica, de un joven que se encontraba tendido en el suelo con las manos ensangrentadas y seminconsciente, junto a una bicicleta.

De inmediato, una dotación de agentes municipales llegó al lugar, donde encontraron a este joven que comenzaba a recobrar la conciencia, momento en el que manifestó que las heridas en las manos se las había causado golpeando el mobiliario de un establecimiento recreativo.

Ante las lesiones que presentaba el joven, que además estaba indocumentado, los agentes procedieron a dar aviso a un servicio sanitario, realizando el traslado y custodia al Hospital Universitario, mientras otra dotación se presentó en el establecimiento implicado, pudiendo comprobar que los daños causados superaban los 1.500 euros.

Tras recabar toda la información necesaria y tomar las manifestaciones precisas se procedió a la detención de este joven de 24 años, al que también se le intervino una bicicleta de la que se sospecha que haya sido recepcionada una vez sustraída, mediando en ello una transacción económica. Este extremo se encuentra en fase de investigación.