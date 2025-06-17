Empresarios burgaleses estrechan lazos logísticos y comerciales con el Puerto de Santander

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Puerto de Santander recibió hoy a una delegación empresarial de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE), encabezada por su presidente, Miguel Ángel Benavente. Formada por más de una veintena de empresarios burgaleses, la visita fue organizada en colaboración con la Autoridad Portuaria de Santander y el Ayuntamiento de la capital cántabra, con el objetivo de reforzar los lazos comerciales entre ambos territorios.

El presidente de la Autoridad Portuaria, César Díaz Maza, destacó el momento de transformación que vive el enclave santanderino, inmerso en un proceso de modernización y expansión que lo posiciona como un nodo logístico clave del norte peninsular. Por su parte, Benavente subrayó la importancia del Puerto de Santander como “puerta de acceso a los mercados internacionales para numerosas empresas de Burgos, especialmente aquellas vinculadas a sectores como el agroalimentario, el industrial y el logístico”.

Durante la jornada, los empresarios burgaleses están teniendo la oportunidad de conocer de primera mano la operativa del puerto, su red de conexiones internacionales y las ventajas competitivas que ofrece en exportación, importación y logística integrada. En el acto están participando responsables de las principales terminales del recinto portuario, como Luis Incera (NOATUM), Norberto Garrido (TASA-Cobasa), Roberto Castilla (Brittany Ferries), Fatine Eljaouhari (Boluda Maritime Terminals) y Miguel Juárez (CLdN España), quienes detallaron las capacidades y servicios de cada una de sus instalaciones.

Asimismo, la comitiva realizó una visita técnica guiada por las distintas terminales del puerto, incluyendo áreas clave para el tráfico de mercancías procedentes de Castilla y León. La jornada terminará a última hora de la mañana con un almuerzo networking, que favorecerá el contacto directo entre operadores logísticos cántabros y el tejido empresarial burgalés, según indicaron desde la patronal burgalesa.