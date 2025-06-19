Reciclaje, creatividad y reinserción. Así es el programa mixto de empleo de Fundación Lesmes

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Una mesa sin cajones. Una silla desvencijada. Un mueble antiguo que estorba en casa. Son enseres que se llevan al punto limpio para su reciclaje. Lo que quizás no sabían es que pueden tener una segunda vida. Nuevos colores, nuevas formas, nuevos usos con materiales reciclados que obligan a repensar y disparar la vena crea5tiva de los 12 alumnos del Programa Mixto de Formación y Empleo de Economía Circular de la Junta de Castilla y León que lleva a cabo la Fundación Lesmes.

El proyecto de formación arrancó el pasado 1 de marzo y se forma a los alumnos, ocho mujeres y cuatro hombres, en la recuperación y restauración de estos elementos. Se prorrogará hasta el 30 de noviembre. El objetivo es este tipo de programas es el de lograr que estas personas en situación de vulnerabilidad o a las que se les hace complicado encontrar un puesto de trabajo, puedan acceder al mercado laboral. "Uun indicador importante que tenemos en cuenta para analizar la efectividad de este tipo de acciones es el índice de empleabilidad y este índice de empleabilidad en lo que se refiere a Fundación Lesmes de la totalidad de las acciones realizadas ha sido cercano al 70%, es decir 70 de cada 100 alumnos han podido encontrar un trabajo", señaló el delegado de la Junta en Burgos, Roberto Saiz, que realizó una visita a las instaladores de la empresa de inserción Gestión de Residuos y Medio Ambiente (GRM).