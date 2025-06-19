La joven que acuchilló a su padre en Burgos, bajo supervisión por «problemas mentales»

La joven que acuchilló a su padre en Burgos, bajo supervisión médica por «problemas mentales»JCYL - Archivo

Publicado por Diego Santamaría Burgos

La mujer de 29 años que atacó a su padre con un cuchillo el martes en Burgos permanece bajo supervisión médica. El motivo, según confirma el subdelegado del Gobierno, Pedro de la Fuente, obedece a que el intento de homicidio pudo estar motivado por una serie de «problemas mentales que tienen que ser tratados en su contexto».

Mientras tanto, la víctima (68 años) «evoluciona favorablemente» en el Hospital Universitario de Burgos (HUBU), tal y como detalla el comisario provincial de la Policía Nacional, Jesús Nogales. Y aunque a priori no se teme por su vida, lo cierto es que continúa en estado «grave».

La joven, que atacó a su progenitor en su domicilio, en la calle Madrid número 36, fue detenida por la Policía Local después de que una patrulla accediese a la vivienda tras recibir la alerta de un vecino a través del 112 en torno a las 20:45 horas.

Según fuentes municipales, la presunta agresora salió tranquilamente de una de las habitaciones mientras su padre se encontraba malherido con un cuchillo clavado en el abdomen. Dadas las circunstancias, los agentes sacaron sus pistolas táser. Finalmente, no tuvieron que emplearlas porque la joven no opuso resistencia durante su detención.

Tras su arresto, la joven pasó a disposición judicial mientras se le somete a un exhaustivo control médico para evaluar su estado mental.