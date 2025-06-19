¿Vas a ir al Parral en la Quinta? Aquí te contamos todo lo que necesitas saber para no perderte

Cientos de burgaleses acuden a las Huelgas para la procesión del CurpillosSANTI OTERO La tradición y el pendón en el Monasterio de las Huelgas La fiesta del Curpillos arranca lejos del bullicio del montaje de casetas de las peñas en la Quinta. El acto más solemne y tradicional arranc a a las 12 del medio día en el Barrio de las Huelgas con la misa que celebrará el arzobispo de Bugos, Mario Iceta, en el Monasterio de las Huelgas. Después arrancará la procesión del curpillos donde bailes regionales, militares, autoridades civiles, militares y religiosas portarán una de las réplicas del Pendón de las Navas de Tolosa y, bajo palio, el Santísimo Sacramento.

Cientos de burgaleses acuden a las Huelgas para la procesión del CurpillosSANTI OTERO Tradición centenaria Antes y después del desfile, bailes a cargo de agrupaciones de danza tradicional como el grupo de Mariángeles Saiz en la calle Alfonso VIII y el primer baile del periodo festivo de Danzantes, Gigantones y Gigantillos de Burgos en el Compás de Adentro serán la parte previa a la visita que, cada año, se realiza ante la Madre Abadesa a las 13 horas.

Celebración de la fiesta del Curpillos 2024 en el paseo de La Quinta.ÓSCAR CORCUERA La Jira del Parral en la Quinta, a partir de las 13.30 horas Para las 13.30 horas las 37 peñas que este año participan en la Jira del Parral en la Quinta tendrán todos los productos dispuestos y litros de alcohol, refresco y vino refrescante para una jornada festiva en la que se agradecerá la sombra de los árboles del Parque de la Quinta. Para cuando vayan a servir, los peñistas llevarán desde las 7 de la mañana preparando su oferta gastronómica y enológica. La fiesta se prolongará hasta las 21 horas.

Montaje de la pasarela provisional hace cuatro días.SANTI OTERO Pasarela provisional vigilada Ya está instalada y lista para ser la entrada desde la zona de El Plantío y el Coliseum. La salida será por la pasarela permanente que está justo al lado. El acceso por este espacio estará supervisado por vigilantes de seguridad que, ante cualquier imprevisto, podrían cerrar el paso. La instalación de Grúas Bellver ha supuesto una inversión de 14.800 euros más el proyecto que recibió el visto bueno de la CHD en el último momento.

OSCAR CORCUERA Así se organizan las peñas una a una La mayor parte de los puestos están ubicados junto al río. Si entran desde los bajos de la autovía se encontrarán el siguiente orden de peñas:Nuestra Señora de las Nieves, San Pedro de la Fuente, Real y Antigua de Gamonal, Los Gtreños, Ferroviarios, Alegría de San Pedro, Los Sanjuanes, Jóvenes de San Cristóbal, La Farra, Aramburu Boscos, Casa Andalucía, Los Titos, Los Mangas, San Juan del Monte, Zurbarán, Recreativa de Fátima, Comuneros, Capiscol, Los Felices, Julianitos, Los Pitufos, Los Chamarileros, Rincón de Castilla, Los Verbenas, Los gamones, Los Calores, El Crucero, Fajas de Huelgas, Los Abstemios, San Vicente de la Ventilla, Blusas de San Esteban y El Monín. Después, Junto al Parque de la Quinta las carpas hacen un giro que protagonizan Colón, Jóvenes de Gamonal y sigue en frente de la línea de peñas los de Antonio José, Los Famosos y La Inmaculada.

Cristina Ayala y varios ediles en el puesto de Protección Civil durante el Curpillos de 2024.ECB Seguridad ante todo: Protección Civil, Hospital de Campaña y puntos violeta Entre los servicios dispuestos para que las fiestas discurran con tranquilidad se desplegará un hospital de campaña en el Parking de las Veguillas. Protección Civil también contará con una carpa abierta y se ofrecerán pulseras por si algún menor o mayor se pierde o se despista de sus familiares a cargo. Cuentan con baños portátiles para los que se ha dispuesto de una zona hormigonada que facilita la limpieza del espacio. Además, contarán con dos puntos violeta para «las personas que se sientan intimidadas e inseguras» que gestionará la Asociación La Rueda.

OSCAR CORCUERA Más de 12 toneladas de carne y 2.000 tortillas Todas las peñas ya disponen de la materia prima para dar de comer y beber a los miles de burgaleses que se espera se acerquen hasta la Quinta. Más de 4.625 kilos de morro, 3.700 kilos de morcilla IGP, 3.700 de chorizo se asarán en las barbacoas de las 37 peñas de media. Además se servirán 2.000 tortillas de patatas y habrá entre cuatro y cinco peñas que repartirán 120 kilos de sardinas.

Los caldos que regarán la fiesta también están disponibles. Una media de 7.400 litros de calimocho repartirán las peñas, unos 200 litros en cada mostrador. Aunque la cerveza será la gran protagonista con 49.000 de la normal, otros 22.000 de radler y también 0,0. En cuanto al vino, se repartirán unas 370 cajas de tinto y blanco y habrá mosto y refrescos para todos los asistentes.

Imagen de la parada que se acondicionó, tras una temporada de obras, para los buses municipales.-SANTI OTERO Seis líneas de autobús para acercar a toda la ciudad Hay un servicio especial gratuíto (línea 85) que saldrá desde Plaza España hacía la calle Cartuja de Miraflores, en los bajos del puente de la autovía, para poder acceder desde la zona sur a la Jira del Parral en la Quinta. Las frecuencias son bajo demanda y gratuíta. Otras líneas que se acercan a la zona festiva en su tramo habitual, y por tanto de pago, es la línea 1 Gamonal-Avenida Arlanzón (frecuencia cada 14 minutos); Línea 8 Gran Teatro-Villafría que pasa cada 120 minutos; línea 16 Carretera de Arcos-Avenida Derechos Humanos con una frecuencia de 30 minutos; línea 21 Plaza ESpaña Cortes que pasa cada hora; Línea 22 Bulevar-HUBU, cada 20 minutos.

La parada de taxis estará ubicada en la calle Chopera, frente al Coliseum. ​Si se acercan en coche, la zona de aparcamiento más cercana estará en el entorno del Coliseum y el Estadio Municipal de El Plantío. Ojo, patrullas de Policía Local y el Multacar controlará los estacionamientos indebidos. También se puede aparcar en el parking disuasorio de las Torres, Camino de la Plata, zona de Camping.

SANTI OTERO La resaca del Parral llena La Quinta de toneladas de basura Se ha diseñado un operativo especial de limpieza que desplegará por el parque ocho contenedores de vidrio en los accesos, 100 cubos repartidos por el recinto y 35 cajas multifracción para los deshechos de las peñas. «Un equipo permanente de operarios recorrerán por turnos el interior del recinto para evitar el rebose de los puntos de almacenamiento y por la noche se retirarán todos los cubos y cajas y se revisarán las zonas periféricas», señaló Álvarez.

OSCAR CORCUERA Estos son los precios de los pinchos y la bebida en la Jira del Parral en la Quinta Los precios en las peñas se mantienen respecto al año pasado. «Hubo bastante debate al principio porque los precios han subido, pero se ha decidido finalmente mantener los precios», señala Santamaría. Finalmente habrá bebidas por un euro. Serán los vasos de sidra, mostos y agua. El vino, de Ribera o Rioja, se venderán a un precio de 1,3 euros. El mismo precio que tendrán los botellines de cerveza o las cañas. Los refrescos y Bitter suben un poco más hasta los 1,7 euros mientras que los cachis de cerveza, calimocho o cerveza con limón serán lo más caro con 4,5 euros. Además los pinchos tienen un precio unitario de 1,7 euros. Después sardinas, paella, brochetas de gamba, son propuestas con las que cada peña busca atraer al público. Desde la Federación recuerdan «disfrutar de la fiesta y beber con moderación». En la zona de las Veguillas se desplegará el parque infantil y una fiesta de DJ que amenizarán la jornada festivas desde las 15 a las 21 horas.