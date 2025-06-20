Ayala se inclina por una consulta ciudadana para resolver si el Curpillos debe volver al Parral

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha abierto la puerta de forma expresa a que sean los propios ciudadanos quienes decidan el emplazamiento definitivo de celebración de la jira del Curpillos, después de dos años desplazada al paseo de La Quinta. Durante su intervención ante los medios, momentos antes del inicio de los actos institucionales en el Monasterio de Las Huelgas de esta tradicional fiesta burgalesa, la regidora avanzaba su intención de convocar una "consulta popular" para elegir entre la ubicación histórica del Parral o la alternativa actual, en el paseo de la Quinta, donde se celebra por segundo año consecutivo.

Ayala confirmaba además que en los próximos días mantendrá una reunión con la máxima responsable de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva, para conocer el estado final de las obras en el parque, que comenzaron a ejecutarse hace casi un año, lo que permitirá al Ayuntamiento disponer de más información para definir plazos y posibles usos del recinto. “Será entonces cuando empecemos a hacernos una mejor idea de cómo ha quedado”, señalaba la regidora.

De vuelta a la ubicación de la jira y aunque todavía no hay una decisión tomada de forma oficial, Ayala mostraba su convencimiento de que es el momento de escuchar la voz de los burgaleses. “Tengo en la cabeza que podamos hacer una consulta popular para que sean los ciudadanos quienes decidan dónde quieren que se celebre esta fiesta”, admitió, si bien señaló también que existen argumentos tanto a favor como en contra en ambas localizaciones, por lo que parece complicado augurar cuál será el resultado de ese 'referendum' local.

Ayala llega al interior del monasterio de Las Huelgas en compañía del presidente de la Diputación Provincial, Borja Suárez.TOMAS ALONSO

En ese sentido, la alcaldesa defendía que el traslado en principio provisional al paseo de la Quinta permitía descubrir “un sitio mucho más cómodo” para esta multitudinaria cita, a la que el año pasado asistieron unas 45.000 personas. Sin embargo, también reconocía el valor sentimental e histórico de El Parral, que ha sido durante décadas el enclave habitual del evento festivo.

Ayala ha dejado claro que la iniciativa de la consulta no responde a presiones externas, como la supuesta oposición de Patrimonio Nacional a la celebración de fiestas multitudinarias en el entorno del Monasterio de Las Huelgas. “En este caso es voluntad de la Corporación. De hecho, es una propuesta que partió del PSOE que nos parece adecuada”, afirmaba. Añadió, además, que al principio el equipo de gobierno del PP era reacio a cambiar de emplazamiento, pero parece que “los burgaleses han decidido con su presencia” que la nueva ubicación merece tenerse en cuenta.

Si finalmente se convoca la consulta popular mencionada, esta marcará el futuro de una de las celebraciones más representativas del calendario festivo burgalés.