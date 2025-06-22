Así ha sido el Festival del Esquileo de Los Cucos en fotos

Javier Tubilleja sigue acompañando a los Cucos en el Festival del Esquileo aunque ya no rapa la lana de las ovejas a tijera.TOMAS ALONSO

La Sociedad Gastronómica Los Cucos ha mantenido la tradición un año más. En la plaza de la Flora juntaron a dos de los pocos esquiladores españoles que siguen en activo para pelar seis ovejas y dos terneros que trajeron de una granja de Zalduendo. Todos ellos próximos a jubilarse porque la ganadería de ovejas escasea y ser esquilador es una vocación que no encuentran los jóvenes. Por eso "consideramos que este festival y el de la matanza que también hacemos en Burgos son necesarios para mantener viva la tradición", apuntó el presidente de la Sociedad Gastronómica Los Cucos, Juan Montiel. Acompañados por el grupo de danzas Diego Porcelos que amenizaron el momento de pelar a las ovejas demostrando la certeza a máquina de Melquiades y apenas dejando ver el manejo de la tijera de Tubilleja. En el escenario se recreó el cuadro de Marceliano Santamaría dedicado al 'Esquileo'. Una vez que los ejemplares se desprendieron de la lana, que entregarán al Grupo de Danzas María Ángeles Saiz para otra actividad que reivindica la tradición, se repartieron 60 kilos de queso fresco cedido por Flor de Burgos, rodajas de 20 kilos de queso curado y 60 litros de vino. Una manera festiva de reivindicar una labor que empieza a caer en el olvido.