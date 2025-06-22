Y el cielo se abrió al Corpus Christi en Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La procesión estaba a punto de salir cuando las primeras gotas confirmaban el peor de los presagios. Todo el mundo a resguardase, en cuestión de minutos, cuando la lluvia empezó a arremeter con fuerza. Dentro de la Catedral de Burgos, el rostro de los fieles era un poema.

«Parecen cuatro gotas», comentaba una mujer a su marido, visiblemente inquieta, mirando de reojo a su hija luciendo el traje de la Comunión y con ganas de procesionar. «Está lloviendo bastante», aseguraría, segundos después, un hombre que no dejaba de mirar hacia la plaza de Santa María. El Corpus Christi, por desgracia, parecía condenado a la reclusión dentro de la Seo dadas las inclemencias meteorológicas.

No quedó más remedio que desfilar por dentro. La Banda Municipal de Música sonando al fondo mientras los Danzantes recorrían un improvisado pasillo ponía de manifiesto que, inevitablemente, el Corpus se quedaría sin salir a la calle. Las hermandades, muy a su pesar, parecían aceptarlo porque no es la primera vez que ocurre. Aun así, siempre apena que pasen estas cosas.

De repente, cuando nadie lo esperaba, se obró el milagro. Adiós a la lluvia y el sol, oculto tras las nubes, volvió a resplandecer. El cambio de rictus en los presentes era notable, pero aun así nadie las tenía consigo porque la procesión ya se había iniciado de puertas hacia dentro.

Finalmente, se confirmó que el Santísimo Sacramento recorrería el casco histórico. Con gesto serio pero a la vez satisfecho, el arzobispo de Burgos, Mario Iceta, aguardaba solemne la salida por la puerta grande. Mientras tanto, muchos de los fieles allí presentes ya tenían sus teléfonos móviles a mano para inmortalizar el momento.

Había Corpus bajo el cielo abierto y cientos de burgaleses esperaban en la plaza expectantes. Dos mujeres, junto a las escaleras, se postraron de rodillas en señal de respeto y devoción. Como siempre, una lluvia de pétalos cubrió de gloria al Santísimo Sacramento mientras la comitiva discurría hasta el Arco de Santa María para dejarse ver y sentir por el paseo del Espolón.

De altar en altar, la procesión realizó su trayecto habitual hasta desembocar en la calle de La Paloma para culminar en la plaza del Rey San Fernando. Atrás quedaba ya ese breve desasosiego cuando todo indicaba que el Corpus Christi se recordaría pasado por agua.

Consciente de lo importante que resulta este acto por todo lo que significa, Iceta advirtió a sus fieles en su mensaje semanal que «la Memoria de Cáritas 2025 nos deja un mensaje claro: cualquier medida que ataña a las familias vulnerables, a los desempleados, a los enfermos, a los excluidos, a los niños, a los jóvenes sin oportunidades, a los que están lejos de nuestras fronteras y a los migrantes, debe tener como centro el respeto a su dignidad personal y nuestro compromiso por acompañarles y servirles en las dificultades de la vida».