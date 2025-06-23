Cae la siniestralidad laboral un 8% pero se disparan los accidentes mortales

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

La siniestralidad laboral baja en la provincia de Burgos. Hasta el mes de abril se han registrado este año 1.746 accidentes laborales lo que supone un descenso del 6% respecto a 2024 en el que se habían registrado 1.866 siniestros. Nueve de cada diez siniestros se producen en el centro de trabajo donde la accidentalidad que genera baja ene l trabajo se redujo en un 8% en lo que llevamos de año.

El problema es que caen los percances leves pero se mantienen los incidentes graves y se disparan los mortales. De estos últimos se han inspeccionado en la provincia de Burgos un total de seis que se generaron, todos ellos, en el centro de trabajo y donde fallecieron trabajadores asalariados.

Entre ellos cuatro han sido infartos cardiovasculares que se han dado en el trabajo: uno en una industria de la provincia, un vigilante de seguridad y dos conductores. Además, un joven que murió por ahogamiento en una granja de Madrigalejo del Monte y un obrero que cayó de una obra en Llanillo de Valdelucio.

El número de siniestros mortales subió un 50% respecto al año pasado en el que se habían producido cuatro accidentes con fallecimiento también en el centro laboral mientras desempeñaban su función. Los siniestros de gravedad se han mantenido prácticamente estables siendo nueve los que se han producido en el puesto de trabajo entre enero y abril de este año y de 2024. Eso sí, uno de los siniestros in itinere, aquellos que se producen de camino o vuelta al centro de trabajo, fue de gravedad.

Los incidentes leves, aunque se saldan con baja laboral, son los que más han descendido en el último año. En 2024 se habían registrado, hasta el mes de abril, un total de 1.706 siniestros leves en el trabajo, mientras que este año se han registrado 1.566. De esta manera las ausencias del puesto de trabajo se han reducido por accidentes generados en el desempeño de la labor del empleado. Aunque aquí no se tienen en cuenta las enfermedades profesionales o las patologías que generan baja pero que no están relacionadas con el puesto de trabajo.

Los siniestros in itínere, en cambio, han subido este ejercicio. En los primeros cuatro primeros meses del año se han reconocido 165 siniestros en ir o volver del trabajo, uno de ellos de gravedad. Suponen un 12% más que hace un año cuando, en el mismo periodo, se habían reporado 147.

Los accidentes con baja están protagonizados por personal asalariado ya que en autónomos las bajas son algo testimonial. Aunque en los trabajadores por cuenta ajena se ha reducido considerablemente los siniestros laborales leves con baja. De esta manera, La accidentalidad que genera ausencia en el puesto de trabajo fue de 1.493 burgaleses lo que supone una caída interanual de casi un 7%. El año pasado se habían remitido 1.603 accidentes de empleados. La mayor parte son leves. En total 1.479 este año, lo que supone un descenso interanual del 7,2%. Los incidentes más graves sí se han disparado entre personal que trabaja como asalariado. Se han registrado ocho graves, frente a los cuatro del ejercicio anterior, y los seis mortales.