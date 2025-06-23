«Este galardón no solo nos honra. Nos compromete a seguir defendiendo una industria con alma»

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

Porque un gran poder conlleva una gran responsabilidad, Ricardo García, director de Operaciones de Benteler, asumía con orgullo el reto de estrenar el palmarés de los Premios Campeadores, entregados por EL CORREO DE BURGOS. Sujetaba con mano firme la Tizona que lo designaba como el elegido para inaugurar un reconocimiento que buscará, año tras año, reconocer los valores eternos del de Vivar en aquellos que hoy en día siguen dando la batalla por el futuro de la ciudad.

Atisbaba García, al vuelo, esa doble intención del galardón recién nacido y, «profundamente agradecido», reconocía que, además de honrar al equipo que lidera, supone reforzar su obligación para con Burgos: «Nos compromete a seguir defendiendo una industria con alma, a seguir apostando por el desarrollo sostenible, por el talento local, por la igualdad de oportunidades. Nos compromete a seguir generando valor, no solo económico, sino también social y cultural», explicaba ante un nutrido público que celebró su intervención con un sonoro aplauso dirigido al protagonista y, por extensión, a todo lo que, de forma voluntaria y expresa, representaba ayer en el claustro del Palacio de la Merced.

Y es que García apostó por extender el premio en cuestión al conjunto del sector del que forma parte la compañía a la que lleva más de 35 años vinculado. «Es un privilegio, pero también una responsabilidad», insistía, «porque implica hablar en nombre de todos aquellos que cada día levantan la persiana, diseñan, fabrican, innovan, exportan, forman y sueñan». «En definitiva, de todos los que hacen que Burgos, con apenas 175.000 habitantes, tenga uno de los tejidos industriales más potentes y sólidos de España», añadía.

Consideraba al respecto el director de Operaciones de Benteler que el nombre otorgado a la distinción creada con vocación de continuidad «no es por casualidad». Evoca, relató, «el coraje, la determinación y el liderazgo» que representa la figura legendaria del Cid, los mismos valores «que están hoy encarnados en nuestras fábricas, en nuestros polígonos, en nuestras pequeñas y grandes empresas que, como él, no se rinden ante las dificultades».

Así, quiso hacer especial mención a los trabajadores de la empresa especialista en el procesamiento del metal (en la que García ha sido director de Producción y Mantenimiento en la planta de Burgos, director de Operaciones, Plant Manager, Clúster Manager y vicepresidente ejecutivo de la Región Sur Europa y donde ejerce en la actualidad como COO y presidente de Mercado Europa) «con quienes tengo el honor de compartir cada día el esfuerzo, los desafíos, los logros y las metas». «Este premio también es vuestro. Representáis lo mejor del carácter burgalés: la responsabilidad, la seriedad y la constancia», clamó.

Quiso además ampliar ese reconocimiento a todos los compañeros de los polígonos industriales de Burgos, especialmente a sus vecinos de Villalonquéjar, el mayor enclave de Castilla y León y, destacó, «un auténtico motor económico regional y un ejemplo de lo que la cooperación entre empresas puede lograr», aseveró, convencido de que estos espacios «no son solo un lugar donde trabajar, sino que son ecosistemas que generan empleo, innovación y oportunidades para miles de familias».

Se acordó en este punto de la suya propia, de su mujer, Merche, y su hija, Selene, con las que luego se fotografiaría junto a la Tizona. Agradecía su apoyo firme «porque están siempre ahí, en lo bueno y en lo difícil, entienden las ausencias, los desvelos, las largas horas, pues sin su comprensión, su apoyo y su cariño nada de esto sería posible».

De vuelta al galardón, vinculado a la más que consolidada publicación denominada Perspectivas, García estimaba la invitación que esta simbiosis lanza a «mirar más allá, a pensar en el futuro, a reflexionar dónde queremos ir y cómo queremos construir ese camino», empeño colectivo al que, según el director de Operaciones de la firma asentada en la calle López Bravo, ha contribuido de manera decidida EL CORREO DE BURGOS durante sus veinticinco años de historia «al no limitarse a contar lo que ocurre, sino a generar reflexión, a aportar contexto, a ofrecer, precisamente, perspectiva».

Indicaba además que el periódico que lo agasaja, con el que será el primero de muchos Premios Campeadores, ha sabido acompañar a la ciudad en su transformación. «Desde el seguimiento diario a nuestras industrias punteras en sectores como el agroalimentario, la automoción o la farmacéutica, hasta el foco en la formación profesional, la universidad o el desarrollo tecnológico, desde el relato de nuestros retos hasta la celebración de nuestros logros», subrayaba, para apostillar que, además de significar el «músculo productivo de nuestra tierra», también recuerda, opinó, que detrás de cada dato hay personas, historias y esfuerzos. Y un carácter, el burgalés, una forma de ser que, según García, apuntala la industria local.

«Combina tradición y modernidad, une el trabajo bien hecho y la ambición de mejorar, que se basa en la colaboración entre empresas, instituciones, centros de conocimiento y la sociedad civil», todos ellos representados en el Palacio de la Merced, por cierto, para festejar, precisamente, la buena salud de un sector que puede presumir, y presume, de visión, adaptación y calidad, personificado a la perfección por el homenajeado.