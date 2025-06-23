Vázquez destaca el compromiso de García «impulsando la innovación» en Benteler

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

«Has contribuido a que nuestra provincia y nuestra Comunidad sea un lugar más próspero y, por tanto, a mejorar la vida de las personas de nuestra tierra». Estas fueron algunas de las palabras que el consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, el burgalés Alejandro Vázquez, ha dedicado al director de Operaciones de Benteler, Ricardo García García, con dos plantas en la Comunidad Autónoma (Burgos y Venta de Baños), durante la entrega de los Premios Campeadores 2025, de la mano de EL CORREO DE BURGOS - EL MUNDO.

El representante del Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco en este acto, celebrado en el Hotel NH Collection-Palacio de la Merced, fue el encargado de cerrar el evento con un discurso muy centrado en el papel económico que juega la industria en la provincia de Burgos, así como en toda Castilla y León. Recordó, por tanto, que la industria representa más del 30% del PIB local, frente al 16% de la media nacional, y aseguró que «no es fruto de la casualidad, sino de la cultura del esfuerzo y de la alianza entre administración, empresa y sociedad».

El Gobierno de Mañueco, según afirmó Vázquez, «está fuertemente comprometido con el sector de la automoción que es estratégico para la economía y el empleo de nuestra Comunidad, especialmente en una etapa tan compleja como la actual».

Animó a la sociedad y a los representantes políticos a participar en el futuro próspero de la industria, más allá de ser meros espectadores, porque, desde su punto de vista, es imprescindible anticiparse y adaptarse a los entornos cambiantes.

Según concretó, «nuestro futuro y el de las generaciones venideras nos obligan a ser actores principales con una responsabilidad compartida: mejorar continuamente los productos y servicios, hacerlos sostenibles y acelerar la transformación digital para reforzar el posicionamiento de nuestras organizaciones, su modernización y competitividad». En este sentido, manifestó el compromiso del Gobierno regional con la investigación, la innovación y la formación, «tres aspectos del conocimiento que, sin duda, actuarán como palanca para promover nuestro crecimiento económico, la creación de empleo y el bienestar social».

Los Premios Campeadores reconocen en su primera edición a Ricardo García, vinculado a Benteler desde hace más de 35 años, porque ha sido un ejemplo en el sector gracias a su visión estratégica y su capacidad para impulsar a la planta de Burgos como una referencia internacional dentro de la compañía. Bajo su liderazgo, esta planta no solo ha elevado su relevancia a nivel global, sino que ha logrado consolidar a Castilla y León como un enclave fundamental para la automoción en Europa.

Vázquez se refirió específicamente a la importancia del sector de la automoción para Castilla y León. Aseguró que es responsable de una parte importante del «crecimiento y desarrollo» de la Comunidad Autónoma y, de esta manera, considera que es necesario seguir impulsándolo para mantener los datos económicos positivos. «Castilla y León crece por encima de la media nacional en PIB, en exportaciones y producción industrial, y crea cada día más y mejor empleo», subrayó.

Más concreto sobre la firma y el director de operaciones homenajeados en su propia tierra, el consejero destacó la capacidad de adaptarse a los cambios de Benteler, bajo la dirección de Ricardo García, porque ha sabido «adelantarse a los retos, impulsando la innovación, promoviendo la sostenibilidad y fortaleciendo una cultura de excelencia operativa».

El directivo de esta firma internacional es para Vázquez, además de un burgalés de «pura cepa», un ejemplo de «esfuerzo» y «liderazgo» que le ha proporcionado diversos reconocimientos a su trayectoria y este nuevo que se suma: los Premios Campeadores.

El representante del Gobierno de Mañueco también ha valorado el papel de García, como firme defensor de las inversiones en Castilla y León.

Facultad de Medicina

Vázquez aprovechó su discurso para compartir algunos detalles sobre los trámites que se están siguiendo desde la Junta de Castilla y León para poner en marcha el Grado en Medicina en la Universidad de Burgos (UBU).

El responsable político de Sanidad aseguró que supondrá un impulso económico para la provincia porque contribuirá a la creación de empleo de alta cualificación y un espaldarazo «de prestigio» para la Universidad de Burgos.

Explicó la dificultad para disponer del profesorado necesario, sobre todo en las asignaturas clínicas, por cuenta de la exigencia en el cumplimiento de los criterios de acreditación de la ANECA para los médicos asistenciales. En este sentido, lanzó un dardo hacia el Gobierno de España porque ya son reiteradas las ocasiones en las que se ha solicitado al Ministerio de Universidades la flexibilización de los criterios relacionados con la investigación básica, para facilitar las condiciones de acceso a catedrático y profesor titular. «Hasta el momento no ha habido repuesta por parte del Gobierno de España, por lo que sigue siendo complicado cubrir estas plazas en varias asignaturas», sostuvo.