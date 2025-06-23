Los nuevos codirectores de Atapuerca uno a uno

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

En la 47 campaña de excavaciones en los Yacimientos de Atapuerca hay un cambio en la dirección pero una continuidad en los trabajos. Se mantienen los objetivos, se mantienen los yacimientos abiertos y el mismo sistema de trabajo. Ahora en junio se empieza a excavar en la Trinchera del Ferrocarril (Elefante, Galería, Dolina y Penal) y en los yacimientos de Cueva Fantasma y Mirador. Después, en julio, se sumarán los equipos de Portalón, Estatuas interior y exterior, Sima de los Huesos y lavadero del Río Arlanzón.

En los cambios los rostros que toman la palabra son nuevos pero viejos conocidos en la excavación. Han estado al frente de los yacimientos, han trabajado en labores de coordinación en los últimos años mostrando la cantera de la que puede tirar un proyecto que, como en el inicio de la campaña decía Arsuaga, se mide en generaciones. Y es que los seis nuevos rostros se han formado en las campañas de excavaciones de hace varios años. Décadas de experiencia. Algunos de ellos están entre las primeras becas de investigación pre y postdoctoral de la Fundación Atapuerca. Una sierra que, como predijo su primer codirector Emiliano Aguirre, se iba a convertir en una escuela de paleontología en España.