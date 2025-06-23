Fotos: Así ha sido la I edición de los Premios Campeadores de EL CORREO DE BURGOS- EL MUNDO

Ricardo García, presidente Mercado Europa y COO de Benteler, recibió una réplica de la Tizona, símbolo de los Premios Campeadores de El Correo de Burgos.SANTI OTERO

La primera entrega de los Premios Campeadores de EL CORREO DE BURGOS - EL MUNDO, que tuvo lugar en el hotel NH La Merced, reconoció la labor de Ricardo García, presidente del Mercado Europa y COO en Benteler. La cita contó con la presencia de más de un centenar de personalidades de diversos ámbitos de Burgos y de Castilla y León. El galardón se trata de una réplica de la Tizona, la famosa espada del Rodrigo Díaz de Vivar El Cid.