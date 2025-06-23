El Correo de Burgos

Fotos: Así ha sido la I edición de los Premios Campeadores de EL CORREO DE BURGOS- EL MUNDO

Ricardo García, presidente Mercado Europa y COO de Benteler, recibió una réplica de la Tizona, símbolo de los Premios Campeadores de El Correo de Burgos.

Ricardo García, presidente Mercado Europa y COO de Benteler, recibió una réplica de la Tizona, símbolo de los Premios Campeadores de El Correo de Burgos.SANTI OTERO

Publicado por
Virginia Martín
Burgos

Creado:

Actualizado:

La primera entrega de los Premios Campeadores de EL CORREO DE BURGOS - EL MUNDO, que tuvo lugar en el hotel NH La Merced, reconoció la labor de Ricardo García, presidente del Mercado Europa y COO en Benteler.  La cita contó  con la presencia de más de un centenar de personalidades de diversos ámbitos de Burgos y de Castilla y León. El galardón se trata de una réplica de la Tizona, la famosa espada del Rodrigo Díaz de Vivar El Cid.

Instante de la primera edición de los Premios Campeadores EL CORREO DE BURGOS- EL MUNDO, que se celebró en el hotel NH La Merced.

Instante de la primera edición de los Premios Campeadores EL CORREO DE BURGOS- EL MUNDO, que se celebró en el hotel NH La Merced.SANTI OTERO

Primera edición de los Premios Campeadores de EL CORREO DE BURGOS- EL MUNDO

El director de EL Correo de Burgos, Ricardo García Ureta, se dirige a los asistentes.

El director de EL Correo de Burgos, Ricardo García Ureta, se dirige a los asistentes.SANTI OTERO

Primera edición de los Premios Campeadores de EL CORREO DE BURGOS- EL MUNDO

Autoridades, personalidades de la sociedad burgalesa y cargos directivos de Edigrup en un instante de la cita.

Autoridades, personalidades de la sociedad burgalesa y cargos directivos de Edigrup en un instante de la cita.SANTI OTERO

Primera edición de los Premios Campeadores de EL CORREO DE BURGOS- EL MUNDO

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, en un momento de su intervención.

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, en un momento de su intervención.SANTI OTERO

Primera edición de los Premios Campeadores de EL CORREO DE BURGOS- EL MUNDO

José Miguel García, Pablo Lago, Alejandro Vázquez y Adriana Ulibarri.

José Miguel García, Pablo Lago, Alejandro Vázquez y Adriana Ulibarri.SANTI OTERO

Primera edición de los Premios Campeadores de EL CORREO DE BURGOS- EL MUNDO

La editora de El Correo de Burgos, Adriana Ulibarri, durante su intervención.

La editora de El Correo de Burgos, Adriana Ulibarri, durante su intervención.SANTI OTERO

Primera edición de los Premios Campeadores de EL CORREO DE BURGOS- EL MUNDO

Instante de la intervención de Adriana Ulibarri.

Instante de la intervención de Adriana Ulibarri.SANTI OTERO

Primera edición de los Premios Campeadores de EL CORREO DE BURGOS- EL MUNDO

Ricardo García, presidente del Mercado Europa y COO en Benteler, durante su discurso. 

Ricardo García, presidente del Mercado Europa y COO en Benteler, durante su discurso. SANTI OTERO

Primera edición de los Premios Campeadores de EL CORREO DE BURGOS- EL MUNDO

Adriana Ulibarri entrega a Ricardo García la réplica de la Tizona, símbolo de los Premios Campeadores.

Adriana Ulibarri entrega a Ricardo García la réplica de la Tizona, símbolo de los Premios Campeadores.SANTI OTERO

Primera edición de los Premios Campeadores de EL CORREO DE BURGOS- EL MUNDO

Ulibarri, García y Vázquez durante la entrega del galardón.

Ulibarri, García y Vázquez durante la entrega del galardón.SANTI OTERO

Primera edición de los Premios Campeadores de EL CORREO DE BURGOS- EL MUNDO

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, durante su discurso.

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, durante su discurso.SANTI OTERO

Primera edición de los Premios Campeadores de EL CORREO DE BURGOS- EL MUNDO

El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos, Roberto Saiz, bromea con la espada, 

El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos, Roberto Saiz, bromea con la espada, SANTI OTERO

Primera edición de los Premios Campeadores de EL CORREO DE BURGOS- EL MUNDO

Ricardo García posa con el reconocimiento acompañado por su familia.

Ricardo García posa con el reconocimiento acompañado por su familia.SANTI OTERO

Primera edición de los Premios Campeadores de EL CORREO DE BURGOS- EL MUNDO

Ricardo García posa con el galardón junto a parte de su equipo en Benteler.

Ricardo García posa con el galardón junto a parte de su equipo en Benteler.SANTI OTERO

Primera edición de los Premios Campeadores de EL CORREO DE BURGOS- EL MUNDO

Fernando Martínez-Acitores, Enrique Seco y Antonio Arrabal charlan durante el lunch

Fernando Martínez-Acitores, Enrique Seco y Antonio Arrabal charlan durante el lunchSANTI OTERO

Primera edición de los Premios Campeadores de EL CORREO DE BURGOS- EL MUNDO

Miembros de la asociación Metal Castellae y de la promotora Steel Souls posan junto al artista Cristino.

Miembros de la asociación Metal Castellae y de la promotora Steel Souls posan junto al artista Cristino.SANTI OTERO

Primera edición de los Premios Campeadores de EL CORREO DE BURGOS- EL MUNDO

Carlos Cartón, Teresa Zurro, Marta Puente e Iker Andrés Arroyo, 

Carlos Cartón, Teresa Zurro, Marta Puente e Iker Andrés Arroyo, SANTI OTERO

Primera edición de los Premios Campeadores de EL CORREO DE BURGOS- EL MUNDO

Florencio Carrera, Joaquín Torné y Alejandro Vázquez. 

Florencio Carrera, Joaquín Torné y Alejandro Vázquez. SANTI OTERO

Primera edición de los Premios Campeadores de EL CORREO DE BURGOS- EL MUNDO

Ricardo García, Jorge Sicilia, Adriana Ulibarri y Javier González, 

Ricardo García, Jorge Sicilia, Adriana Ulibarri y Javier González, SANTI OTERO

Primera edición de los Premios Campeadores de EL CORREO DE BURGOS- EL MUNDO

José Miguel García, Blanca Subiñas, Fernando Andrés y Roberto Saiz.

José Miguel García, Blanca Subiñas, Fernando Andrés y Roberto Saiz.SANTI OTERO

Primera edición de los Premios Campeadores de EL CORREO DE BURGOS- EL MUNDO

Cristino Díez y Roberto Alonso.

Cristino Díez y Roberto Alonso.SANTI OTERO

Primera edición de los Premios Campeadores de EL CORREO DE BURGOS- EL MUNDO

Roberto Alonso charla con Miguel Ángel Benavente.

Roberto Alonso charla con Miguel Ángel Benavente.SANTI OTERO

Primera edición de los Premios Campeadores de EL CORREO DE BURGOS- EL MUNDO

El dúo Malavara amenizó el acto. 

El dúo Malavara amenizó el acto. SANTI OTERO

Primera edición de los Premios Campeadores de EL CORREO DE BURGOS- EL MUNDO

Ángel Ibáñez charla con José Miguel García.

Ángel Ibáñez charla con José Miguel García.SANTI OTERO

Primera edición de los Premios Campeadores de EL CORREO DE BURGOS- EL MUNDO

José Manuel del Barco, Blanca Subiñas, Javier Lacalle y Jesús María Nogales García.

José Manuel del Barco, Blanca Subiñas, Javier Lacalle y Jesús María Nogales García.SANTI OTERO

Primera edición de los Premios Campeadores de EL CORREO DE BURGOS- EL MUNDO

Arrabal y Ayala charlan durante el lunch.

Arrabal y Ayala charlan durante el lunch.SANTI OTERO

Primera edición de los Premios Campeadores de EL CORREO DE BURGOS- EL MUNDO

Andrés Hernando y Javier Casado charlan con un miembro de la Coral Santa María la Mayor.

Andrés Hernando y Javier Casado charlan con un miembro de la Coral Santa María la Mayor.SANTI OTERO

Primera edición de los Premios Campeadores de EL CORREO DE BURGOS- EL MUNDO

Germán Martínez, Virginia Rodríguez, Tomás Fisac y José Eloy González Díez.

Germán Martínez, Virginia Rodríguez, Tomás Fisac y José Eloy González Díez.SANTI OTERO

Primera edición de los Premios Campeadores de EL CORREO DE BURGOS- EL MUNDO

tracking