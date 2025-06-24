Los nuevos vehículos de la Policía Local, a punto para las fiestas de Burgos y la Dance World Cup

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Se avecinan dos citas multitudinarias y la Policía Local de Burgos se verá obliga a reforzar sus dispositivos de seguridad hasta el próximo 12 de julio. Por eso convenía tener a punto los siete nuevos vehículos, seis SUV y un furgón de la marca Ford para la Unidad de Respuesta Rápida, recientemente adquiridos por el Ayuntamiento.

A punto de arrancar las fiestas de San Pedro y a continuación la Dance World Cup, que atraerá a 25.000 personas a la ciudad, el concejal de Seguridad Ciudadana, Ángel Manzanedo, considera necesario que el parque automovilístico de la Policía Local sea capaz de ofrecer un respuesta «más segura, más operativa y sobre todo más funcional de cara al ciudadano». Por ello, los nuevos vehículos incorporan kits de detenidos para facilitar el trabajo de los agentes en caso de intervenciones de riesgo.

Dos de los SUV cuentan además con paneles informativos para difundir mensajes de alerta o precaución. Por su parte, el furgón de Respuesta Rápida está especialmente diseñado para garantizar la «seguridad» de los agentes en aquellas situaciones en las que su integridad física pudiera verse amenazada. En este sentido, el intendente jefe de la Policía Local, Félix Ángel García, asegura que «hay que adaptarse a las nuevas circunstancias y a lo que el ciudadano nos solicita».

Desde su puesta en marcha hace tres meses, la Unidad de Respuesta Rápida ha permitido, según García, incrementar considerablemente el número de intervenciones y detenciones. Aparte de contar con «materiales adecuados», el equipo consta de 16 efectivos y cuenta con el apoyo operativo, cuando así se requiere, de la Unidad Canina. Por ahora, al igual que ha sucedido en otras ciudades, considera que este recurso ofrece «muy buenos resultados».

Tal y como recuerda Manzanedo, la renovación de la flota de vehículos de la Policía Local ha supuesto una inversión de 380.000 euros. En concreto, 60.000 para el furgón y el resto para los SUV tras llevarse a cabo una modificación presupuestaria para tal fin en 2024. De cara a este año, se contempla el desembolso de otros 455.000 euros para implementar mejoras en materia de transporte, incluyendo la adquisición de motocicletas tanto urbanas como de campo.

El intendente jefe de la Policía Local agradece la apuesta del equipo de Gobierno no solo por mejorar los recursos materiales, sino también por el refuerzo de efectivos. Con la incorporación de 25 nuevos agentes, y a falta de convocar próximamente oposiciones para subinspectores y oficiales, se felicita de tener la plantilla «casi ajustada al 100%».