Abeav celebra el acuerdo que permite que las agencias minoristas puedan comercializar los viajes del ‘Club de los 60’

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos

La Asociación Burgalesa de Agencias de Viajes (Abeav), integrada en la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE), celebra con satisfacción el acuerdo alcanzado entre la Federación Castellano Leonesa de Agencias de Viajes (Feclav), a la que pertenece, y la Junta de Castilla y León que permitirá, por fin, que todas las agencias minoristas de la Comunidad -también las pequeñas y medianas empresas- puedan comercializar los viajes del programa ‘Club de los 60’.

Este avance, según indicaron hoy fuentes de la patronal, responde a una reivindicación histórica del sector, que es que las agencias de proximidad puedan competir en igualdad de condiciones frente a las grandes operadoras en la comercialización de esta oferta turística dirigida a las personas mayores.

“Llevamos años trabajando para que las agencias locales podamos formar parte real de este programa público. No solo es justo, sino que garantiza un mejor acceso para los usuarios en pueblos y barrios, donde la atención cercana es esencial”, explicó la presidenta de Abeav, Mónica Carrillo González.

Uno de los aspectos clave del nuevo acuerdo es que los beneficiarios del programa podrán ahora elegir libremente en qué agencia reservar su viaje. Esto fortalece la red de oficinas en el territorio y reconoce el valor de la atención personalizada, además de revertir la concentración que favorecía a grandes operadores y plataformas alejadas de la realidad local. Carrillo destacó que “es una victoria para el sector y para nuestros mayores. Este paso permite que las plazas del programa lleguen de forma más equitativa a todos los rincones de la provincia, fomentando además el empleo y la actividad económica de nuestras agencias”.

El acuerdo también ha llevado a la retirada del recurso contencioso-administrativo que Feclav había interpuesto meses atrás, evidenciando la voluntad de entendimiento y mejora por parte de la administración. Abeav subrayó que este logro es fruto de más de dos décadas de trabajo conjunto con las instituciones regionales y de la perseverancia del tejido asociativo del sector turístico.

Además, Abeav respalda la creación de una mesa técnica de trabajo, impulsada por Feclav, que permitirá a las agencias participar activamente en el rediseño y mejora continua del programa. “Queremos que el ‘Club de los 60’ evolucione desde la equidad, la sostenibilidad y la participación real del sector”, señaló el presidente de Feclav, Jerónimo Fernández.

La asociación burgalesa continuará informando a las agencias sobre las novedades del programa y promoviendo iniciativas para que la edición 2026 sea aún más eficaz y accesible, consolidando este avance como un cambio estructural en beneficio de todos.

Actualmente, forman parte de Abeav las siguientes agencias: Receto Viajes, Sinda Tours, Viajes Atapuerca 2000, Viajes Globomar. Viajes Tiramillas, Habanaexperience, Hora de Viajar, Viajes Solinieve, Viajes Eiranova de Ojeda, Outlet Viajes Burgos, Halcón Viajes, Marsol, Viabur Viajes, Viajes Clunia Carrefour, Viajes Miranda Tours, Disfrutando del Arte y del Sol, Miranda Travel World, Viajes Tierra Mar y Aire, May-Tour, Viajes Aranda Tours, Viajes Clemente, Viajes Bayo y Yamay Viajes.