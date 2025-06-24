Benavente optará a la reelección como presidente de FAE Burgos

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Ha sido una «decisión meditada», quizá condicionada por factores externos pero sin perder la «ilusión». Miguel Ángel Benavente ha anunciado este martes su intención de optar a la reelección como presidente de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE). Y lo hace dejando claro que su principal objetivo será «abrir puertas sin romper consensos».

«Sigo creyendo firmemente en una FAE fuerte», subrayaba Benavente tras la reunión de la Junta Directiva en la que se ha configurado el calendario electoral. Según lo establecido, el plazo de presentación de candidaturas tendrá lugar desde el 1 hasta el 9 de septiembre y el encuentro con las urnas se celebrará el día 19.

No oculta Benavente el interés por parte de las patronales CEOE y Cepyme en que continúe aunque ello suponga realizar «un sacrificio». En cualquier caso, el presidente de FAE pretende afianzar un modelo de organización «solvente y respetado, independiente y libre», que a su entender se ha caracterizado por la «autonomía y lealtad institucional» durante su mandato.

Ahora bien, tampoco oculta Benavente el arduo debate interno en el seno de la patronal burgalesa a raíz de distintas voces que defienden un mayor peso de determinados sectores en la toma de decisiones. Una postura que contrasta frontalmente con la suya, más partidaria de una «igualdad y representación equilibrada entre empresas grandes y pequeñas».

De lo que se trata, según Benavente, es de mantener un «espacio de cohesión y no de privilegios». Y aunque cree que «los empresarios sabrán valorar lo que hemos construido juntos», sabe de sobra que existen otras corrientes que con comparten dicho posicionamiento.

En dicho bando se situaría Andrés Hernando, presidente de la Federación de Empresarios del Metal de Burgos (Femebur) y a priori aspirante a liderar FAE a partir de septiembre. «Encantado» de enfrentarse a él en las urnas, Benavente considera que se trata de una «grandísima persona» y el mejor representante posible de Femebur pese a «las dificultades que está atravesando el sector». Además, le parece saludable que haya más de una candidatura porque «siempre es buena la competencia».