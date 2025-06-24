Estos son los once mejores diseños de arquitectos burgaleses

Los XVI Premios de Arquitectura de Burgos uno a uno.

l Colegio de Arquitectos de Burgos ha seleccionado los seis mejores proyectos arquitectónicos de los colegiados burgaleses de 41 propuestas presentadas al XVI Edición de los Premios de Arquitectura de Burgos 2023-2024. La iniciativa persigue reconocer los trabajos más destacados de los arquitectos de la provincia. Con carácter bienal se eligen un máximo de seis premios de diferentes tipos de construcciones o intervenciones urbanísticas y hasta un máximo de varios accésit. Este año se han cubierto todos los premios seleccionado 10 proyectos diversos que van desde construcción residencial de nueva planta y reformas, intervenciones en plazas, estudios arquitectónicos de entornos o adaptación de espacios comerciales.

De los 41 candidatos se preseleccionaron 17 iniciativas de las que se ha premiado a seis y se ha dado cinco accésit. Estos han sido los proyectos seleccionados que podrán verse en una exposición que se mantendrá en la sede del Colegio de Arquitectos de Burgos del 25 de junio al 28 de agosto en horario de 8 a 15 horas.