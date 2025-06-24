Estos son los once mejores diseños de arquitectos burgaleses

l Colegio de Arquitectos de Burgos ha seleccionado los seis mejores proyectos arquitectónicos de los colegiados burgaleses de 41 propuestas presentadas al XVI Edición de los Premios de Arquitectura de Burgos 2023-2024. La iniciativa persigue reconocer los trabajos más destacados de los arquitectos de la provincia. Con carácter bienal se eligen un máximo de seis premios de diferentes tipos de construcciones o intervenciones urbanísticas y hasta un máximo de varios accésit. Este año se han cubierto todos los premios seleccionado 10 proyectos diversos que van desde construcción residencial de nueva planta y reformas, intervenciones en plazas, estudios arquitectónicos de entornos o adaptación de espacios comerciales.
De los 41 candidatos se preseleccionaron 17 iniciativas de las que se ha premiado a seis y se ha dado cinco accésit. Estos han sido los proyectos seleccionados que podrán verse en una exposición que se mantendrá en la sede del Colegio de Arquitectos de Burgos del 25 de junio al 28 de agosto en horario de 8 a 15 horas.
Plaza del Zarrón en Alamazán (Soria)
Los arquitectos Irene González, César Buquerín y Antonio Valverde (BOV Estudio) han obtenido el galardón por su intervención en la Plaza del Zarrón en Almazán (Soria). Un proyecto que «destaca la cualidad del espacio público en la resolución integrada de cuestiones de accesibilidad con una geometría y materialización unitaria que logra salvar el desnivel con planos quebrados y rampas de continuidad», señalan en el acta del jurado.
Centro Emiliano Aguirre de la Fundación Atapuerca
Este proyecto es labor de A2G Arquitectos+Oaestudio por la integración urbana en escala, volumen y materialidad de la ampliación de la Fundación Atapuerca en Ibeas de Juarros de Luis García Camarero, Jairo Rodríguez y Antonio García.
Bloque de 86 viviendas de la calle Fuenteovejuna
En proyecto de bloque de viviendas residencial se ha concedido un premio a Ajo Taller (Delia Izquierdo, Carmen Francés, Tomás Francés y Jorge García) por el proyecto de 86 viviendas de la calle Fuenteovejuna. Un bloque de edificios amarillo en la zona de Casa de la Vega que se ha premiado porque «dentro de un entorno anodino se propone un proyecto de fuerte personalidad».
Tiempos Líquidos
Se ha seleccionado esta transformación de un local comercial en un wineroom. Se trata de la reforma del espacio Tiempos Líquidos diseñado por Álvaro Moral, Daniel González y Pablo Cendón. Valoran la apuesta escenográfica dentro de un espacio mínimo que se consigue a través del color, del material, de la iluminación y de unos gestos medidos pero intensos, consiguiendo poner en valor al protagonista que es el vino», señalan en el acta.
Casa Z11, reforma interior de una vivienda en Valladolid
Se ha premiado la reforma de la Casa Z11 en Valladolid de Jesús de los Ojos, Jairo Rodríguez, Manuel Fernández y Ana Muñoz (Oaestudio) donde se reconoce «el delicado trabajo artesanal con la madera que hace de su interior un espacio unitario especialmente cálido, en una configuración de planta compleja», señalan.
Casa Patio en Burgos
Otro proyecto de edificación residencial reconocido es la Casa Patio diseñada por Enrique Jerez, Rebeca Piedra y José Manuel Méndez. Se trata de una «reformulación del concepto de vivienda unifamiliar que valora un patio como centro de la vida».
Con buena miga
Uno de los cinco accésits es para el proyecto de Álvaro Moral, Daniel González y Pablo Cendón por la reforma de la panadería ‘Con buena miga’ en Burgos.
Casa Azul
Uno de los cinco accésit se ha concedido a una rehabilitación de una vivienda. Se trata del proyecto Casa Azul, de Loreto Navarro.
Centro de Biodiversidad de Burgoszul
Ajo taller (Delia Izquierdo, CarmenFrancés, Tomás Francés y Jorge García) reciben también un accésit por el Centro de Biodiversidad de Burgos.
Obra inacabada
‘Obra inacabada. El proceso de aislamiento de la Catedral de Burgos’ de Álvaro Moral cuenta con otro de los accésit.