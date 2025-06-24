Herido un hombre de 72 años tras ser atropellado en la zona sur de Burgos

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Otro atropello en Burgos, esta vez en la zona sur. Un hombre de 72 años resultó herido este martes después de ser arrollado por un turismo cuando se disponía a cruzar por un paso de peatones situado a la altura del número 30 de la calle Madrid.

El suceso tuvo lugar en torno a las 11:49 horas. Recibido el aviso en la sala de operaciones del 112, se movilizó de inmediato a Emergencias Sanitarias del Sacyl y a Policía Local. De hecho, una patrulla que se encontraba cerca de la zona se encargó de atender en primera instancia al herido.

El hombre, que permanecía consciente en todo momento, recibió asistencia sanitaria in situ después de que los facultativos comprobasen que había sufrido un «traumatismo en la cabeza». A continuación, fue trasladado el ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario de Burgos (HUBU).