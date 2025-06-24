Morenito de Aranda, una coronación de veinte años de alternativa

Publicado por Íñigo Crespo Burgos Creado: Actualizado:

Por la mañana era la Diputación Provincial de Burgos quien recibió con honores a Jesús Martínez ‘Morenito de Aranda’ en su magno edificio, con su Presidente Borja Suarez y la Diputada de Cultura, Raquel Contreras, a la cabeza. Junto a ellos, Antonio Bañuelos, ganadero de la tierra y hombre clave en el devenir actual de La Tauromaquia. Y por tarde, fue la alcaldesa de la ciudad, Cristina Ayala, quien clausuraba un acto celebrado en el Salón Rojo del Teatro Principal que reunió a partidarios, amigos y aficionados del buen torero arandino.

Dos actos de rango mayor para un torero con galones que celebra sus dos décadas de alternativa y que ha entrado por la Puerta Grande en el corazón de su tierra. Una travesía labrada a golpes de maestría que ha elevado a Morenito de Aranda a la categoría de torero de reverencia de esta tierra.

Jesús Martínez, ‘Morenito de Aranda’. Natural de Aranda de Duero donde nació el 10 de noviembre de 1985, es ahora igual que ayer un torero autodidacta. En su momento, niño prodigio del toreo y alumno después de la Escuela Taurina de Aranda de Duero.

Tomó la alternativa en Valladolid el 14 de mayo de 2005, de manos de Salvador Vega y con José María Manzanares de testigo, Toros de José Luis Marca. Se convirtió entonces en el sexto matador de toros burgalés de la historia tras Rafael Pedrosa, Luis Miguel Calvo, Juan Carlos Arranz, José Ignacio Ramos y Roberto Martín ‘Jarocho’ (Padre)

Se cumplen ahora veinte años de alternativa y diez de su salida a hombros por la Puerta Grande de Madrid, plaza donde es uno de sus toreros predilectos. En Las Ventas ha toreado 33 tardes y ha cortado 8 orejas y por encima de todo ha firmado pasajes extraordinarios de toreo bueno.

En 20 años de alternativa, Morenito ha toreado un total de 355 corridas de toros en las que ha cortado 455 orejas en plazas de España, Francia, México, Perú, Colombia y Ecuador. Torero de toreros para los nuevos diestros de la escuela de la vieja Castilla y todo un referente de la tauromaquia en Burgos, en este próximo San Pedro ya inminente, Morenito estoqueará la corrida de toros de Antonio Bañuelos el próximo 2 de julio y toreará su corrida número 20 en la plaza de la capital, escenario donde ha cortado 23 orejas y ha salido a hombros en 7 ocasiones.

Torero de enorme personalidad y acento clásico, Morenito de Aranda se ha coronado las dos últimas campañas y asolerado por el tiempo y la madurez en un maestro del arte de torear, habiendo protagonizado hace unos días una gesta y un gesto alabado por crítica y aficionados: encerrarse con seis toros en solitario en la plaza de toros de Vic-Fezensac en Francia, uno de los feudos toristas más importantes del mundo.

Imagen del acto de homenaje al diestro en el Salón Rojo.SANTI OTERO

PRIMER PREMIO PROVINCIAL DE TAUROMAQUIA

La Diputación impulsa un galardón que nace con vocación de continuidad y que fue presentado oficialmente en el acto de homenaje y reconocimiento a la figura de Morenito de Aranda. Fue el propio Presidente de la Diputación, Borja Suarez, quien dio luz verde a un galardón que tendrá carácter anual y que entregará en un acto a celebrar rotativamente en una localidad distinta de la provincia.

El Presidente de la Diputación, acompañado de la Diputada de Cultura, y otros diputados regionales, alcaldes de localidades tan taurinas como Roa o Villadiego, respaldaron un galardón que supone un punto de inflexión a favor de La Tauromaquia en esta tierra. Junto a ellos, tomó parte en la puesta de largo del premio, el ganadero burgalés Antonio Bañuelos, presidente además de la Real Unión de Ganaderías de Toros de Lidia, quien enfatizó la importancia del trofeo y de la iniciativa de la Diputación de Burgos y de su presidente como alma mater del mismo.