Cánticos de «Pedro Sánchez, hijo de puta» en el Curpillos alentados por un DJ que también actuará en San Pedro

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Miles de jóvenes congregados en el Curpillos bailan al son de la música que pincha David Zelmar. En un momento dado, suena el himno a Burgos y el DJ luce con orgullo la bandera de la ciudad. De la misma manera, no duda en animar a que todo el mundo grite «Pedro Sánchez, hijo de puta».

A través de una historia compartida por él mismo en Instagram, el propio David Zelmar califica de «música celestial» los cánticos contra el presidente del Gobierno. Un vídeo efímero, que a las 24 horas se borra, pero que se puede capturar. Y eso es lo que ha hecho precisamente el PSOE para denunciar el «mal gusto» y la «conducta inapropiada» de un DJ «admirado» por la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, quien no dudó en felicitarle públicamente en redes sociales tras su espectáculo.

La concejala socialista Blanca Carpintero considera «totalmente inapropiado» que un artista contratado con dinero público, aunque sea a través de las peñas, profiera «insultos contra el presidente del Gobierno o contra cualquier persona». Más que nada, porque «promueve odio». En este caso, ante una multitud enfervorizada tras horas de fiesta y altas dosis de alcohol mediante.

«El Ayuntamiento es el último responsable», sentencia la edil. Sobre todo cuando este DJ volverá a actuar en las fiestas de San Pedro. No una vez, sino dos. Así pues, Carpintero solicita a Ayala que rescinda su contrato porque «no todo vale».

Aparte de lo «bochornoso» que le resulta lo acontecido durante el Curpillos, Carpintero declara a este periódico que «un personaje así no debería subir a un escenario». Por lo tanto, espera que el equipo de Gobierno, en manos del Partido Popular, tome medidas al respecto.

Más allá de esta polémica actuación, el PSOE celebra que la regidora haya tenido en cuenta su sugerencia respecto a la convocatoria de una consulta popular para determinar si el Curpillos debe regresar al parque de El Parral, toda vez que Patrimonio Nacional parece dar su visto bueno, o permanecer en el paseo de La Quinta. Una «decisión acertada», según Carpintero, porque son los burgaleses quienes debieran tener la última palabra.

Lo que no le parece de recibo a la concejala socialista es el «doble pago» por la pasarela provisional que se instaló en La Quinta para evitar las aglomeraciones registradas el año pasado a la hora de acceder a la Jira. En concreto, se desembolsaron más de 8.000 euros a Andamios Burgos y Grúas Bellver por el plan de montaje. Es decir, «dos veces por lo mismo». Por ello, estima indispensable no caer en el mismo error si de aquí en adelante se recurre a este tipo de infraestructuras para eventos como el Curpillos.