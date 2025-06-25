Campofrío invertirá en Burgos 23 millones en una nueva línea que creará 70 empleos

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

Campofrío, filial de la multinacional de alimentación Sigma, seguirá creciendo en Burgos con la ampliación de las capacidades de la fábrica de La Bureba, en el polígono Burgos Este. El Plan Industrial Global del grupo alimentario plantea la «reubicación estratégica» de la categoría de bacon en la factoría burgalesa.

Según informa la compañía, se prevé instaurar una nueva línea de producción que se une a la de loncheado instalada recientemente. Esta nueva línea supondrá una inversión de 23 millones de euros y la generación de 70 puestos de trabajo. Campofrío recuerda que la fábrica de La Bureba potenciará sus capacidades con este nuevo proyecto para seguir «reforzando su competitividad y su posición como centro de estratégico industrial del grupo en Europa».

Bureba, se aumentará la plantilla con una previsión de crear 70 nuevos puestos de trabajo, por lo que se fortalece «aún más el compromiso con la generación de valor en Burgos, ciudad de origen de Campofrío, y Castilla y León». En la actualidad, la compañía cuenta con en Burgos con el centro de La Bureba, así como Jamones Burgaleses, en el polígono Burgos Este. Además, tiene las instalaciones de Campofrío Frescos, la unidad de cárnicos frescos del grupo, se ubican en el polígono de Villalonquéjar. A estos centros se suma la fábrica de pizzas en Ólvega (Soria).

Este anuncio se enmarca dentro de la confirmación realizada por la compañía de levantar una nueva planta de elaborados cárnicos en Utiel (Valencia), que sustituirá a la de Torrent, que fue devastada por la DANA.

Se trata de un proyecto que está integrado en el Plan Industrial Global, con una inversión de 157 millones de euros, de los que se prevé destinar 134 millones a la construcción de la nueva fábrica de Valencia. La filial de la multinacional Sigma anunció el proyecto de construcción de una nueva planta de elaborados cárnicos en Utiel (Valencia), que sustituirá a la factoria que estaba en Torrent y que fue arrasada por la DANA.

Dentro de las consecuencias que trajo la DANA para los empleados de la devastada factoría de Torrent, la fábrica de Burgos también ha tenido un papel importante, ya que, como señalan fuentes de la compañía de origen burgalés, como parte de las medidas contempladas en el Plan Social vinculado al ERTE de Fuerza Mayor aprobado tras la DANA, la compañía ofreció a los trabajadores del centro de Torrente (Valencia) la posibilidad de recolocación voluntaria en otras plantas del grupo, entre ellas la de Burgos.

La fábrica de Burgos es un buen destino. Este año, La Bureba ha marcado un hito en excelencia productiva al obtener el Premio a la Excelencia en Mantenimiento Productivo Total (TPM) y convertirse en la primera fábrica en Europa del sector cárnico en obtener este prestigioso reconocimiento. TPM es un modelo que fomenta la cultura de la mejora continua en las operaciones, promueve la máxima eficiencia de los procesos productivos y refuerza los sistemas de control en toda la cadena de valor, con el objetivo final de alcanzar cero accidentes, defectos, averías, microparos y desperdicios. «Esta metodología ha supuesto un cambio cultural en todos los trabajadores de nuestra operativa, al fomentar la participación y el compromiso total hacia los resultados del negocio, independientemente de sus áreas o funciones», explicaba el pasado mes de febrero Luis Alberto Sanz, director de La Bureba, tras la concesión del reconocimiento. La Bureba inició el programa piloto de TPM en 2018 en el área de loncheados, donde sus equipos demostraron su efectividad. Después de un exitoso periodo de prueba, año y medio más tarde, la planta lanzó oficialmente el TPM en todas sus operaciones.

Estas mismas fuentes añaden que en el caso de la planta de La Bureba, hasta la fecha se han trasladado 12 trabajadores. En total, el grupo ha facilitado la movilidad voluntaria de 32 trabajadores desde Valencia a distintas plantas ubicadas en España (Burgos y Madrid), así como en países como Francia y Portugal. Del mismo modo, esta medida de movilidad interna responde a una práctica consolidada por la compañía para proteger el empleo en contextos excepcionales. Entre la plantilla de la fábrica de La Bureba se sabe bien esta situación después de que en el año 2014 un devastador incendio se llevara por delante la antigua fábrica de La Bureba, que quedó completamente destruida.

Entre esas medidas de apoyo a los trabajadores, mientras se llevaba a cabo el proyecto de la nueva fábrica, se ofrecieron opciones de recolocación voluntaria a otras instalaciones en España, como Valencia y Ólvega (Soria).

En su anuncio, la compañía «reafirma el compromiso» con los más de 300 trabajadores afectados y con sus familias, «reforzando la apuesta estratégica por mantener su presencia en la provincia de Valencia y contribuir a reactivación industrial en un momento clave para su tejido económico y social». El proyecto que se plantea para la nueva fábrica de Utiel busca convertirla en «una de las más avanzadas del grupo» e incrementará la capacidad de la anterior, «lo que permitirá una mejor adaptación a la evolución de la demanda de los elaborados cárnicos y una respuesta más ágil a las necesidades futuras en España y en Europa».

La elección de ubicación de la nueva factoría «favorecerá la conectividad logística y permitirá aprovechar una mayor cercanía a centros de distribución y a industria auxiliar del sector agroalimentario». A ello se añade que estará dotada de «tecnologías y procesos de última generación, e incorporará medidas de reducción de impacto medioambiental, como la instalación de paneles solares o la transformación de residuos de biogás, entre otras».

La compañía añade que para el desarrollo de este plan «el grupo está en diálogo constante y trabajando activamente con las distintas administraciones para la identificación de incentivos públicos y otras posibles ayudas» para hacer «viable» el proyecto.

Javier Dueñas, CEO de Campofrío, destacaba «la colaboración de las administraciones públicas, de los representantes sindicales y de todos nuestros trabajadores en un momento tan complejo y difícil como el vivido en la planta de Torrent». Dueñas añadía que este apoyo «ha sido fundamental para avanzar con nuestro plan y reforzar el compromiso del grupo con España como pilar clave de nuestra actividad industrial en Europa».

