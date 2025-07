Burgos ya vive las fiestas de San Pedro 2025

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Burgos ya es una fiesta. La ciudad dio el pistoletazo de salida a las fiestas de San Pedro y San Pablo. Con un poco de retraso, el acto de inicio de las fiestas arrancó con el izado de las banderas de España, Europa, Burgos y Castilla y León. El canto solemne del Himno a Burgos dio paso a la lectura del pregón por el presidente del San Pablo Burgos, Félix Sancho, flanqueado por jugadores de la cantera y miembros del club.

Entre un público entregado con gritos de ‘Burgos es ACB’ en este caluroso arranque de las fiestas se contaban por cientos los aficionados al basket y, por tanto, también orgullosos de ver a los representantes del S San Pablo en el balcón del Ayuntamiento, en la Plaza Mayor, en este día tan especial que es el comienzo de las fiestas mayores.

No podía faltar una invitación a los burgaleses a seguir alegrándose con los éxitos del club. «Os esperamos en el Coliseum para disfrutar y vibrar con el mejor baloncesto y la mejor afición del país, la nuestra, la de Burgos». Los asistentes rompieron a aplaudir tras pronunciar estas palabras para terminar con el tradicional ¡Vivan las fiestas de San Pedro y de San Pablo!, ¡Viva Burgos!

Durante la lectura, hubo momentos para recordar lo vivido desde que en agosto de 2015 se iniciaba la historia del club. «Si alguien entonces nos hubiera venido a contar lo que hemos vivido a lo largo de estos diez años, probablemente no nos lo habríamos creído». Esta primera década ha supuesto «un camino largo, duro y lleno de alegrías, pero también de piedras». «No os voy a mentir: han sido unos años en los que lo hemos pasado muy mal. Años en los que las cosas no salían, en los que no pudimos estar, donde creíamos que debíamos estar. Años de decisiones difíciles, de noches sin dormir».

Se recordó ese primer ascenso a la ACB, respaldado por un público que aupó a su equipo en los momentos duros, así como los grandes éxitos cuando se brindó a la ciudad los dos títulos europeos conquistados en Grecia y en Rusia, así como el campeonato intercontinental que se trajeron desde Argentina. «Vosotros lo merecíais». La presente temporada también mereció una reflexión para decir que «ha sido un año casi perfecto a base de trabajo y de unión».

El equipo burgalés «ha logrado conformar un excelente grupo humano, un verdadero equipo, que ha conquistado la Copa España, el campeonato de Primera FEB y el ascenso a la ACB, el lugar al que prometimos volver y en el que Burgos merece estar». En esa simbiosis entre club y afición, el pregón continuó como un «honramos a Burgos cada día y lo hacemos especialmente en cada partido que jugamos en el Coliseum».

El San Pablo lo dice siempre y no se cansará nunca de repetirlo: «nuestra afición es nuestro mayor patrimonio». Recordó que ese «Cantemos unidos» que se entona antes de cada partido en el Coliseum y que suena de una manera especial con un polideportivo lleno.

Y es para el San Pablo «todos los éxitos que hemos alcanzado juntos siempre han tenido el objetivo de portar con orgullo el nombre de nuestra ciudad y de nuestra provincia, el nombre de Burgos, nuestra querida tierra sagrada, a lo más alto del panorama deportivo».

Un panorama deportivo sobre el que el presidente del San Pablo Burgos quiso destacar el buen momento que vive la ciudad, con grandes equipos en el rugby, el fútbol, el balonmano y el ciclismo. Sancho se despidió con un mensaje para la afición, a la que «esperamos en el Coliseum» para volver a disfrutar de la ACB. Sin solución de continuidad, llegó el momento que marca el inicio de las fiestas, el lanzamiento de la bomba anunciadora, a cargo de la alcaldesa, Cristina Ayala.

Solo faltaba un paso más para completar el acto, el lanzamiento de la bota, que este año corrió a cargo de Eva Santidrián, la atleta burgalesa que formó parte del equipo español de relevos 4x400 que logró el oro en el Mundial de China. Un lanzamiento que significó «un honor» y que la hacía «muchísima ilusión». Ahora la bota ya está entre los burgaleses, que toman el protagonismo de las fiestas de San Pedro y San Pablo.