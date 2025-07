Vox votará en contra de la subida de la tasa de basuras y cree que la rebaja del IBI es insuficiente

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El grupo municipal de Vox votará en contra de la subida de la tasa de basuras en Burgos porque no está de acuerdo ni con la forma en que el equipo de Gobierno de Cristina Ayala les ha presentado la modificación (se enteraron primero por los medios de comunicación), ni en el fondo «porque entendemos que es una tasa ideológica».

Así lo resume el portavoz de la formación política, Fernando Martínez-Acitores que, a la vez, indica que la propuesta del PP de rebajar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para compensar la subida de basuras se queda corta.

Desde Vox siempre se ha defendido, cuando estaban dentro del equipo de Gobierno y ahora en la oposición, la rebaja al tipo mínimo del IBI que está en el 0,4. Sin embargo, el planteamiento del PP pasa por disminuir ese tipo de un 0,4568 al 0,4382%. Con esta reducción, el Ayuntamiento de Burgos dejaría de ingresar 2.229.000 euros, según la información facilitada por el concejal de Hacienda, Ángel Manzanedo, durante la presentación de la propuesta en relación con la modificación de las ordenanzas municipales.

Martínez-Acitores considera que PP y PSOE llegarán a un entendimiento con la tasa de basuras, pese a la oposición inicial que han transmitido los socialistas en una rueda de prensa que ofrecieron el pasado viernes. Desde su punto de vista, tanto el PSOE como el PP llegaron a un acuerdo en la Eurocámara para aprobar la directiva en la que se basa la subida de la tasa de basuras. Más tarde, en el Congreso de los Diputados, el PSOE votó a favor y el PP se abstuvo. Mientras, Vox se ha opuesto en ambos foros y mantendrá su negativa en el ámbito local. Según añadió, «nosotros somos absolutamente coherentes, no Europa, no España y no Burgos, ni en el fondo ni en la forma».

El portavoz del grupo añade que, en principio, parece que el PP planteará las dos modificaciones de los impuestos, basuras e IBI, en dos votaciones por separado. Por tanto, podría suceder que se vote en contra del incremento de basuras y a favor la bajada del IBI, según sus palabras.

La formación esperaba una reunión con el equipo de Gobierno antes de que se presentará la idea inicial a los medios de comunicación, algo que el PP hizo porque se habló en la Junta de Gobierno del pasado jueves y es tradicional informar de los asuntos que allí se tratan.

Manzanedo explicó que el equipo de Gobierno tiene previsto convocar la Comisión de Coordinación Tributaria el próximo 15 de julio para buscar allí el acuerdo con la idea de que ambas modificaciones de las ordenanzas se puedan aprobar inicialmente en el Pleno del 18 de julio para que se activen desde enero de 2026.