Sin fecha para el examen de conducir. Sonora pitada de las autoescuelas para exigir más examinadores

Las autoescuelas de Burgos tomaron la calle de la Delegación Provincial de Tráfico en Burgos con sus vehículos y una sonora pitada. Es la protesta por el eterno atasco veraniego a la hora de realizar exámenes desde la reducción de personal examinador de ocho a seis funcionarios. «Si funcionasen a pleno rendimiento estaríamos bien pero en época estival tienen vacaciones y las pruebas bajan mucho, hay momentos del verano que nos quedamos con un examinador», asegura el presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Burgos, Álvaro Pérez.

En estos meses de verano se reducirá la capacidad de examen entre un 45 y un 50% en un momento crítico, denuncian los centros docentes. «Se reduce el servicio en verano que es cuando muchos estudiantes, que se van a ir a otras ciudades, necesitan examinarse, entonces necesitaríamos más pruebas porque teníamos pocas y ahora se reducen a la mitad».

Nicolás quería sacarse el carné de moto para trabajar de repartidor este verano. No ha podido ser. «Me he estado sacando el carnet A1 de moto, me examiné del circuito el 26 de febrero y me dijeron que en dos meses tendría que examinarse para el de circulación y aun no se nada, acercándose agosto». Cinco meses de espera.

Las autoescuelas de la provincia se concentraron ayer en señal de protesta. Desde el aparcamiento de la zona del Alcampo, donde se citan con los examinadores para las pruebas de Tráfico, y con una sonora pitada y circulación lenta por la calle Segovia reclamaron más examinadores que puedan llevar a cabo las pruebas a un ritmo normal en verano. Desde las autoescuelas temen que la situación se pueda alargar con la marcha de uno de los seis examinadores de Tráfico que trabajan en Burgos. «Se va uno de ellos a otra provincia, y viene otro pero en su jefatura han alargado su marcha lo máximo posible, con lo que se ha pedido un aplazamiento y tardará como tres meses mientras que el nuestro se va en un mes», lamenta Pérez.

Desde la Jefatura Provincial de Tráfico desmienten que estén infradotados de personal examinador. «Tenemos más capacidad de examen que demanda nos presentan, puede ser que en algún ciclo completo baje la capacidad por circunstancias sobrevenidas (bajas, permisos, cursos) pero es puntual», señalan. Según los datos de Tráfico nunca se ha cubierto el total de circulaciones semanales asignadas desde el 26 de diciembre hasta el 1 de julio. En este periodo se han convocado 5.080 convocatorias de examen a las que se han presentado 4.525. Ninguna semana de la primera mitad del año ha habido una mayor capacidad de examen que demanda.

Desde las autoescuelas apuntan que la formación no puede regirse de semana en semana. «Si una semana sabemos que de media tenemos dos o tres plazas por profesor, formamos a ese nivel, si de repente una semana coincide que nos dan siete, no podemos tener listos para examen a cinco más porque a la semana que viene me das dos otra vez, necesitamos un tiempo y una estabilidad».

En Tráfico señalan que «no quitamos alumnos de examen, es la autoescuela la que decide qué alumnos se presentan que, en teoría, deben ser los más preparados». Algo que ponen en cuestión por el número de aprobados. «Si esto fuera así el número de aptos debería ser superior ya que actualmente no superan el 40%». Apuntan que el 50% del alumnado llega de las dos autoescuelas más grandes en la provincia que alcanzan un porcentaje de aprobados que se sitúa ene l 36% y el 26% respectivamente.

Tráfico se defiende de las protestas de las autoescuelas señalando que «no hay un problema de capacidad de servicio sino que faltan profesores de autoescuela que no tienen capacidad para asumir el volumen de prácticas que necesitan los alumnos». Remarcan además que un ratio del 60% de suspensos limita también la capacidad de asumir nuevos nombres a la lista de propuestas de examen y recuerdan que «esto es un servicio público y su prioridad es incorporar a conductores seguros en el ámbito de la seguridad vial, seguiremos manteniendo nuestros criterios y estándares de exigencia». Señalan que no quieren primar cantidad a calidad y apela a «mejorar la formación para que aumente el número de alumnos aptos y nuevos conductores seguros».

Desde las autoescuelas se muestran dolidos por estas afirmaciones. «Nosotros nos desvivimos por nuestros alumnos, a mí me duele en el alma cuando dijeron que no damos buena formación, se nos esta menospreciando y no es así». Señala que el 40% de aprobados «a priori no parece un buen dato pero la media nacional es del 27% de aprobados, por lo tanto está por encima de la media y nosotros hacemos todo lo posible para que nuestros alumnos tengan la formación adecuada», señalaba durante la protesta Álvaro Pérez. Consideran que «la Jefatura Provincial no termina de abordar el problema de la manera adecuada y echa balones fuera cuando deberían tomar medidas, que las hay, para cubrir estas bajas de verano como los examinadores itinerantes». Existe un cuerpo de 15 examinadores itinerantes que se trasladan entre provincias con déficit de personal. A nivel nacional se espera incorporar en septiembre a 102 profesionales. La plantilla total está compuesta por 900 examinadores.